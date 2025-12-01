Báo Mỹ ca ngợi Hà Nội là 'Viên ngọc đô thị'

Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler miêu tả những dãy nhà mang nét kiến trúc Pháp, đường phố ken kín xe máy và ẩm thực đường phố sôi động khiến Hà Nội xứng đáng trở thành điểm dừng chân thú vị.

Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler, nhận định Hà Nội xứng đáng trở thành điểm dừng chân trọn vẹn, thay vì chỉ đóng vai trò cửa ngõ dẫn tới Hạ Long, Sa Pa hay Ninh Bình. Thành phố mang dấu ấn hơn một nghìn năm lịch sử với những công trình rêu phong, người Pháp đã quy hoạch đại lộ rợp bóng me cùng biệt thự màu vàng hay những khẩu hiệu, tượng đài ghi dấu thời kỳ đấu tranh cách mạng. Tất cả tạo nên một Hà Nội "vừa cổ kính vừa hiện đại" không nơi nào có được.

Một con phố ở Hà Nội. Ảnh:Scott Campbell

Dù chưa có đường bay thẳng từ Mỹ đến Hà Nội, lượng khách quốc tế vẫn tăng nhờ sức hấp dẫn từ nhịp sống và văn hóa địa phương. Du khách đến đây để săn sương sớm trên hồ Hoàn Kiếm, nghe tiếng muôi chan nước dùng trong những quán phở mở cửa từ sáng tinh mơ, hay cảm nhận sự phấn khích trên phố đường tàu, nơi đoàn tàu chạy sát đến mức có thể đối mặt với tử thần trong gang tấc.

Scott Campbell, phóng viên du lịch kỳ cựu của Condé Nast Traveler, trong phần giới thiệu các điểm tham quan, khẳng định hầu như không ai đến Hà Nội mà bỏ qua "phố đường tàu".

Du khách check in phố đường tàu tại Hà Nội hôm 29/11. Ảnh: Hoàng Giang

Phố nằm gọn giữa hai dãy nhà nhỏ, tạo nên khung cảnh hiếm gặp tại các đô thị châu Á. Đoạn nằm trong khu phố cổ thu hút đông du khách nơi mỗi chuyến tàu chạy qua đều khiến du khách "nín thở", tuyến còn lại gần ga Hà Nội, giữ nét bình dị hơn, là nơi lý tưởng để uống cà phê sữa đặc và quan sát cuộc sống địa phương.

Bên cạnh đó, Campbell nhận xét Hà Nội là thiên đường của những làng nghề truyền thống. Lụa, gốm, sơn mài hay nghề làm hương, làm nón, tất cả vẫn tồn tại như hơi thở của thời gian ở các làng ven đô.

Tác giả gợi ý du khách nên dành nửa ngày đến làng hương Quảng Phú Cầu hoặc làng Chuông, nơi vẫn giữ nhịp sống xưa với những gia đình làm nghề qua nhiều thế hệ.

Hồ Hoàn Kiếm giữ vai trò trái tim của thành phố. Người cao tuổi tập thái cực vào lúc sớm, các đôi trẻ tản bộ dưới tán cây khi đêm xuống. Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn tạo nên hình ảnh đặc trưng mỗi khi mặt hồ loang ánh đỏ.

Phố cổ với 36 phố phường vẫn giữ tên theo nghề truyền thống, tạo nên một "mê cung" sinh động. Phía tây trung tâm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám thành không gian Nho giáo với bia đá khắc tên tiến sĩ có niên đại gần một thiên niên kỷ. Di tích Hỏa Lò cách đó không xa tái hiện giai đoạn lịch sử từ thời thuộc địa đến chiến tranh Việt Nam.

Theo tạp chí du lịch Mỹ, Hà Nội sở hữu nền ẩm thực đường phố giàu bản sắc với hương vị mạnh, cách nấu truyền thống và sự sáng tạo liên tục. Phở vẫn giữ vai trò biểu tượng. Bún chả, bánh cuốn, bún thang, xôi xéo hay cà phê trứng đều tạo nên những trải nghiệm khó quên.

Các đầu bếp trẻ ở Thủ đô đã mở ra làn sóng ẩm thực mới, kết hợp kỹ thuật Pháp với nguyên liệu Việt. Những quán bar phong cách speakeasy ẩn mình trong ngõ nhỏ mang đến đời sống về đêm nhiều màu sắc, bổ sung cho bức tranh ẩm thực đa dạng của thành phố.

Về lưu trú, tạp chí gợi ý những lựa chọn nổi bật như Capella Hà Nội - khách sạn boutique do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế và Sofitel Legend Metropole Hà Nội, nơi từng đón nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới. Nếu muốn ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao, du khách có thể chọn Lotte Hotel với hồ bơi vô cực trên tầng 62. Condé Nast Traveler cũng nhắc đến Four Seasons Hanoi, dự kiến khai trương năm 2026, hứa hẹn trở thành điểm lưu trú mới ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm.

Du khách trải nghiệm xích lô trên phố Hà Nội. Ảnh: Scott Campbell

Vào buổi tối, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố đi bộ trở thành không gian gặp gỡ sôi động với biểu diễn đường phố, âm nhạc tự do và hàng quán đông đúc. Nhà hát Lớn vẫn đều đặn tổ chức hòa nhạc và ballet, trong khi múa rối nước hay các chương trình nghệ thuật truyền thống giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa. Ngoài trung tâm, các hoạt động như đạp xe quanh Hồ Tây, thăm chùa cổ hay thư giãn tại các quán cà phê nằm trong biệt thự xưa đem lại nhịp sống chậm rãi cho những ai tìm kiếm sự thư thái.

Condé Nast Traveler là tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ, thuộc tập đoàn truyền thông Condé Nast. Ra mắt năm 1987, tạp chí được biết đến với các bài viết chuyên sâu, dựa trên khảo sát của các chuyên gia và biên tập viên sống khắp thế giới, nhằm tìm hiểu những khu phố thú vị, đáng ghé thăm trước khi đánh giá điểm đến.

Tuấn Anh (Theo Condé Nast Traveler, CNN)