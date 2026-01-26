Bão mùa đông lịch sử thử thách lưới điện Mỹ

Bão mùa đông quét qua gần nửa lãnh thổ Mỹ khiến hơn một triệu khách hàng mất điện, buộc các công ty điện lực chạy đua khôi phục.

Tình trạng mất điện do bão mùa đông lịch sử xảy ra chủ yếu tại các bang Tennessee, Mississippi và Louisiana, thử thách khả năng đáp ứng nhu cầu tăng vọt của các đơn vị vận hành.

Bộ Năng lượng Mỹ đã cho phép PJM, nhà điều hành lưới điện lớn nhất nước này, được vận hành toàn bộ các nguồn phát ở công suất tối đa, bất chấp các quy định kiểm soát ô nhiễm tại khu vực trải dài từ trung tây tới vùng Trung - Đại Tây Dương.

Nhu cầu điện năng, sưởi ấm tại nhiều vùng tăng mạnh, trong khi tình trạng băng giá, đổ cây gây áp lực lớn lên đường dây điện. Tính đến 16h15 ngày 25/1 giờ miền Đông Mỹ, Tennessee là bang ghi nhận số hộ mất điện nhiều nhất, với hơn 308.000 khách hàng. Mississippi có hơn 149.000 hộ mất điện, tiếp theo là Louisiana với 138.000 hộ, Georgia với 103.000 hộ, Texas với 80.000, Kentucky ghi nhận 67.000, West Virginia có 33.000 và South Carolina có 28.000.

Dây điện đóng băng ở Nashville, Tennessee, ngày 25/1. Ảnh: AP

Georgia Power, công ty điện lực lớn nhất bang Georgia, cho biết đã khôi phục điện cho khoảng 70.000 khách hàng tính đến 16h cùng ngày, song vẫn còn khoảng 70.000 hộ mất điện, chủ yếu tại miền bắc và khu vực Atlanta.

"Phần lớn các sự cố mất điện là do cây cối bị băng phủ nặng đổ vào đường dây điện. Hơn 10.000 nhân viên đang nỗ lực khắc phục sự cố", công ty thông báo. "Chúng tôi tin rằng có thể đáp ứng được nhu cầu điện trong tuần tới".

Mất điện được xem là mối đe dọa lớn trong những ngày tới, khi áp lực lên lưới điện ngày càng tăng, tạo gánh nặng cho các công ty vốn khó khăn khi đáp ứng nhu cầu tăng cao do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và những khách hàng tiêu thụ lớn khác.

PJM cho biết nhu cầu điện cực đại trên phạm vi 13 bang do đơn vị này quản lý dự kiến vượt 130.000 MW trong 7 ngày liên tiếp, lần đầu tiên trong lịch sử. Thời tiết giá rét có thể kéo dài tới ngày 1/2. Khu vực này nhiều khả năng sẽ lập kỷ lục mới về phụ tải điện mùa đông vào ngày 27/1.

PJM đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp, yêu cầu các đơn vị như BGE, Pepco và Dominion tiết giảm phụ tải để bảo toàn nguồn cung.

Tua bin gió tại trang trại điện gió Meadow Lake ở Indiana, ngày 14/1. Ảnh: Reuters

Bộ Năng lượng Mỹ cũng yêu cầu các trung tâm dữ liệu và khách hàng tiêu thụ lớn khác trong lưới điện Texas đưa nguồn điện dự phòng của họ hòa vào lưới chung, qua đó cho phép các máy phát này tạm thời không phải tuân thủ các quy định về khí thải.

Giá khí đốt tự nhiên giao ngay đã tăng hơn 80% trong ba ngày trước khi bão đổ bộ, mức tăng mà công ty tư vấn Wood Mackenzie cho là lớn nhất lịch sử. Nguồn cung có nguy cơ bị gián đoạn nếu hạ tầng khí đốt tại vùng Vịnh Mexico, nơi không thường có nhiệt độ sát 0 độ C, bị quá tải. Một sự cố tương tự đã xảy ra trong bão mùa đông Uri năm 2021, khiến 246 người thiệt mạng tại Texas.

Chi phí điện theo thời gian thực tại nửa phía đông nước Mỹ cũng tăng vọt do bão. Các đơn vị vận hành lưới điện New England và New York cho biết mức tiêu thụ đang vượt dự báo hơn 3% tính đến 10h30 ngày 26/1.

PJM thời gian qua hứng nhiều chỉ trích liên quan đến giá điện tăng cao khi nhu cầu vượt nguồn cung. Chính quyền Trump cho rằng các chính sách của chính quyền tiền nhiệm và của một số bang đã ưu ái năng lượng mặt trời và gió, loại các nhà máy điện khí, hạt nhân và than khỏi hệ thống. Theo Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, điều này khiến người tiêu dùng đối mặt nguy cơ mất điện trong các đợt nắng nóng cực đoan hoặc rét đậm.

Trong ngày 25/1, các nguồn điện khí, than và hạt nhân vẫn cung cấp phần lớn điện năng cho khu vực có lượng khách hàng lớn nhất nước Mỹ. Điện khí đáp ứng hơn 39% phụ tải của PJM, điện hạt nhân chiếm 26%, than chiếm gần 23%, trong khi điện gió dưới 5%.

Đức Trung (Theo EE News, AP, AFP)