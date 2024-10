Bão Milton khiến ít nhất 10 người chết ở Florida

MỹBão Milton tàn phá bang Florida, khiến ít nhất 10 người chết và hàng triệu người chịu cảnh mất điện, song không gây ra "kịch bản tồi tệ nhất".

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas hôm 10/10 cho biết giới chức đã ghi nhận ít nhất 10 người thiệt mạng do bão Milton tại bang Florida và các trường hợp này dường như đều do lốc xoáy. Ông nói rằng ít nhất 27 cơn lốc xoáy đã xuất hiện ở Florida khi bão Milton đổ bộ.

Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều cây cối và cột điện gãy đổ, xe tải bị lật úp, nhà cửa hư hỏng nặng sau khi bão Milton càn quét bang Florida. Hơn 3,2 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp đã mất điện ở khu vực này.

Tuy nhiên, Thống đốc Ron DeSantis cho biết thiệt hại ở bang Florida thấp hơn những gì giới chức từng lo ngại. Cơn bão không gây ra đợt nước biển dâng thảm khốc như dự báo trước đó, dù các khu vực dọc bờ biển phía nam Vịnh Tampa đang bị ngập lụt diện rộng.

"Cơn bão rất lớn, nhưng thật may đây không phải kịch bản tồi tệ nhất", ông nói, thêm rằng thiệt hại do bão vẫn đáng kể và tình trạng lũ lụt đáng lo ngại.

Xe tải bị lật ở Lakewood Park, bang Florida sau lốc xoáy do bão Milton ngày 10/10. Ảnh: AFP

Deanne Criswell, giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA), cho biết hầu hết thiệt hại ở Florida đều do lốc xoáy. "Các lệnh sơ tán đã cứu sống nhiều người" bà nói và thêm rằng hơn 90.000 cư dân đã tới nơi trú ẩn.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) ban hành 126 cảnh báo lốc xoáy trên khắp Florida trong ngày 9/10. Chuyên gia về bão Michael Lowry cho biết đây là số lượng cảnh báo lốc xoáy lớn nhất từng ban hành trong một ngày ở bang kể từ năm 1986.

Tổng thống Joe Biden đã hoãn chuyến công du nước ngoài để giám sát tình hình bão Milton, cho rằng quốc hội Mỹ nên nhóm họp trở lại để giải quyết nhu cầu viện trợ khắc phục hậu quả sau bão. Các nghị sĩ tại quốc hội Mỹ trước đó dự kiến trở lại Washington làm việc sau cuộc bầu cử ngày 5/11.

Bão Milton đổ bộ vào bờ biển phía tây Florida đêm 9/10 khi đang ở cấp 3 trong thang bão 5 cấp của Mỹ. Sau vài tiếng càn quét qua Florida, bão Milton hạ xuống cấp 2 và tiếp tục hạ xuống cấp 1 vào rạng sáng 10/10, trước khi hướng ra Đại Tây Dương.

Đây là cơn bão thứ năm ở Mỹ và cơn bão thứ ba tấn công bang Florida trong năm nay, gây ra hàng loạt thiệt hại ở khu vực này. Trước đó 2 tuần, bão Helene quét qua các bang đông nam Mỹ, khiến ít nhất 237 người thiệt mạng.

Thùy Lâm (Theo Reuters, AFP)