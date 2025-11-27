Bảo mẫu vô ý làm trẻ hai tuổi tử vong

Hải PhòngPhạm Thị Hải Anh, 33 tuổi, bị cáo buộc không trông giữ trẻ cẩn thận khiến bé hai tuổi tử vong do uống nhầm dung dịch tẩy rửa.

Ngày 27/11, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can với Phạm Hải Anh về tội Vô ý làm chết người.

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin một cháu bé hai tuổi chết không rõ nguyên nhân tại nhà Hải Anh.

Quá trình điều tra xác định, em bé được mẹ gửi Hải Anh trông giữ cùng hai đứa trẻ khác. Hải Anh không quán xuyến công việc chặt chẽ nên bé hai tuổi đã tự uống dung dịch tẩy rửa, dẫn đến tử vong.

Công an thành phố cảnh báo, người dân và các cơ sở trông giữ trẻ em cần nâng cao ý thức trong việc quản lý, trông coi trẻ em, đặc biệt tránh để trẻ tiếp xúc với các loại hóa chất, dung dịch tẩy rửa hoặc vật dụng nguy hiểm. Các hộ gia đình khi gửi trẻ cần lựa chọn nơi trông giữ đảm bảo an toàn, có sự giám sát chặt chẽ... nhằm phòng ngừa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Lê Tân