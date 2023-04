Bảo mẫu ra tòa vì làm ngã bé 3 tuổi trong phòng tắm, gây tử vong

TP HCMĐoàn Bảo Ngọc, 32 tuổi, bị xét xử với cáo buộc trong lúc tắm cho bé gái 3 tuổi đã kéo nạn nhân ngã đập đầu vào bồn cầu, dẫn đến tử vong.

Ngày 27/4, Ngọc bị TAND quận Bình Tân xét xử về tội Vô ý làm chết người, theo khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ một đến 5 năm.

Tháng 12/2020, Ngọc được ông nội bé thuê chăm cháu gái 3 tuổi với tiền công 5 triệu đồng một tháng, tại nhà riêng của bị cáo ở nhà ở đường Mã Lò.

Chiều 12/1/2021, bé đi vệ sinh ra quần nên bị Ngọc la mắng. Theo cáo trạng, trong nhà vệ sinh, khi được đưa vào tắm rửa, trước thái độ của Ngọc, bé sợ lùi lại phía sau thì bị bảo mẫu này cầm tay kéo mạnh. Do sàn trơn trượt, bé gái ngã về phía sau, đập đầu vào bồn cầu. Tối cùng ngày, thấy bé nôn ói, Ngọc đưa đến phòng khám tư kiểm tra và được yêu cầu theo dõi tại nhà trong 48 tiếng.

Đến khuya 14/1/2021, thấy bé gái ngã xuống nệm, người tím tái, Ngọc đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ba hôm sau, nạn nhân tử vong.

Bị cáo Ngọc tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Kết quả giám định kết luận, nguyên nhân tử vong do bị "té ngã hoặc va đập" gây chấn thương sọ não. Nạn nhân còn bị đa chấn thương rải rác trên cơ thể, nhưng các thương tích này không gây tử vong.

Hồi tháng 8 năm ngoái, TAND quận Bình Tân từng mở phiên tòa nhưng sau đó trả hồ sơ để điều tra làm rõ một số vấn đề về nguyên nhân dẫn đến các vết thương. VKS sau đó giữ nguyên quan điểm truy tố với bị cáo như trước.

Ngày 18/4, tòa tiếp tục gửi công văn cho Trung tâm Pháp y TP HCM đề nghị giải thích kết luận pháp y. Theo cơ quan pháp y, các vết thương phần mềm tại vùng lưng do nằm tì đè gây ra, còn các vết thương khác do tác động ngoại lực không phải do bệnh lý. Các vết bầm tụ máu do vật tày tác động có cạnh gây ra.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Ngọc khai trông giữ cháu bé được một tháng. Thường ngày bé rất ngoan, nhưng hôm đi vệ sinh ra quần đã không chịu nghe lời khi được tắm rửa. Đây cũng là lần đầu bé gái có biểu hiện như vậy nên Ngọc bực tức la mắng.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Trần Vũ Thanh Phương phân tích, với chiều cao của bé gái thì việc té ngã không thể gây ra chấn thương nặng đến mức tử vong được, trừ khi bị ngoại lực tác động.

Tuy nhiên, bị cáo Ngọc phủ nhận việc đập đầu cháu bé vào bồn cầu, phủ nhận các vết thương khác do mình gây ra. "Lúc đưa bé đi cấp cứu bị cáo có quay lại clip nhưng không thấy vết thương nào", Ngọc nói.

Thẩm phán Phương cho rằng, tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung song cơ quan điều tra chưa làm hết trách nhiệm, chưa làm rõ nguyên nhân dẫn đến thương tích. Tòa do đó dừng xét xử, sẽ mở lại vào ngày 15/5 để triệu tập thêm cha bé gái đến phiên xử.

Theo thư ký phiên tòa, cha mẹ ly hôn, bé được giao cho người cha chăm sóc, trước lúc xảy ra vụ án. Quá trình điều tra, cha bé gái có làm việc với cơ quan công an, song từ khi tòa thu lý hồ sơ người này có đơn xin xét xử vắng mặt. Trước khi mở phiên xử, tòa nhiều lần liên lạc với người này song không được.

Hải Duyên