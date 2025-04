Bảo mẫu nhét thức ăn thô bạo cho trẻ

Bến TreCơ sở giữ trẻ tư thục Thu Sương ở thị trấn Tiệm Tôm (Ba Tri) bị đình chỉ hoạt động sau khi nhân viên kéo đầu, nhồi nhét thức ăn cho ba cháu bé dưới 2 tuổi.

Bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre, trưa 18/4 cho biết tin trên. 54 trẻ đang được gửi ở cơ sở này đã được chính quyền địa phương chuyển sang các điểm trường lân cận.

Hai hôm trước, mạng xã hội lan truyền video dài khoảng 10 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ vừa nắm tóc, vừa liên tục đổ thức ăn, nhồi thức ăn vào miệng trẻ, dù bé khóc thét, thức ăn vương vãi lên người lẫn nền gạch. Nhiều bình luận phẫn nộ, cho rằng cách cho trẻ ăn như trên là thô bạo.

Chính quyền địa phương sau đó xác định sự việc xảy ra tại cơ sở giữ trẻ Thu Sương. Khi kiểm tra, nhà chức trách phát hiện nhóm trẻ có dấu hiệu vi phạm quy chế chuyên môn, chưa đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất, tinh thần nên đã đình chỉ hoạt động.

Chủ cơ sở thừa nhận cảnh trong video vào đầu tháng, do các bé biếng ăn nên nhân viên đã nhồi thức ăn cho ba bé từ 1 đến 2 tuổi. Họ đã đến gia đình các bé xin lỗi. Qua kiểm tra, sức khỏe của các bé hiện đều ổn định.

Hình ảnh bé bị nhồi nhét thức ăn trích xuất từ video. Ảnh: Người dân cung cấp

Những vụ bạo hành trẻ mầm non diễn ra liên tiếp trong vài tuần gần đây. Hai ngày trước, một cô giáo ở trường Mầm non May Đáp Cầu, tỉnh Bắc Ninh, bị đình chỉ vì kéo trẻ 22 tháng ra góc khuất camera đánh liên tiếp.

Các quy định hiện hành cấm giáo viên, nhân viên ở các cơ sở giáo dục có hành vi xúc phạm danh dự, thân thể của người học. Giáo viên mầm non phải đạt các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, trình độ, và được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Thường Sơn