Bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng: 'Đánh đập để các bé sợ, không quấy phá'

TP HCMNguyễn Thị Ngọc Cẩm - bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng, thừa nhận hành vi đánh đập nhiều trẻ em tại đây để các cháu sợ mà nghe lời.

Chiều 5/9, bà Cẩm, 46 tuổi, ngụ Đồng Nai, bị Công an quận 12 tạm giữ hình sự về tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Động thái này được đưa ra sau một ngày Công an quận 12 điều tra việc nhiều trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng trên đường Tô Ký bị đánh đập, bạo hành trong thời gian dài. Làm việc với cơ quan điều tra, bà Cẩm thừa nhận trong quá trình chăm sóc các trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng đã nhiều lần đánh vào cơ thể của trẻ để "các cháu sợ, không quấy phá".

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, 5 nhân viên (bảo mẫu) của Mái ấm Hoa Hồng có hành vi hành hạ trẻ em. Tuy nhiên, tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra chỉ có 2 trường hợp có mặt tại cơ sở là bà Cẩm và người đàn bà 71 tuổi quê Cà Mau. Những người còn lại là một phụ nữ 41 tuổi quê Tiền Giang, một người 46 tuổi ngụ TP HCM và người 47 tuổi quê Sóc Trăng không có mặt.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Cẩm đủ yếu tố cấu thành tội Hành hạ người khác nên đã ra quyết định tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hiện, các tổ công tác của Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã phối hợp công an các tỉnh đưa 3 bảo mẫu còn lại về trụ sở để làm việc. Nhà chức trách đang làm rõ hành vi của những người này.

Cảnh bảo mẫu hành hạ các bé vài tháng tuổi. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, điều tra của báo Thanh Niên phản ánh các bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng chăm sóc nhiều trẻ sơ sinh đến vài tháng tuổi. Tuy nhiên, hàng đêm, các bé bị bà Cẩm và một số bảo mẫu đánh, xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp; có bé bị đánh chảy máu miệng...

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Công an quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị, ban, ngành vào cuộc xác minh, điều tra và đề xuất đảm bảo an toàn cho các trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây.

Mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 12 cấp giấy phép hoạt động, nuôi dưỡng 39 trẻ. Tuy nhiên, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra có đến 86 trẻ em, gồm 15 bé dưới một tuổi; 37 bé 1-3 tuổi; 31 bé học mầm non bên ngoài; 3 bé đang nằm bệnh viện.

Toàn bộ trẻ đã được đưa về các cơ sở công lập chăm sóc, gồm: Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Cảnh sát đưa các bé đến các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để nuôi dưỡng, chăm sóc. Ảnh: Nhật Vy

Mái ấm Hoa Hồng được truyền thông là nơi "cưu mang các thai phụ, người già có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên học sinh mang thai ngoài ý muốn...". Trên Facebook, YouTube có nhiều video giới thiệu về cơ sở này và kêu gọi từ thiện.

Theo ông Nguyễn Tăng Minh, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, việc các bé bị đánh đập là rất nghiêm trọng. Những tổ chức, cá nhân liên quan "chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh, không bao che", đồng thời cơ quan chức năng sẽ có giải pháp kiểm tra để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Quốc Thắng