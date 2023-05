Bảo mẫu làm bé 3 tuổi tử vong có thể phạm tội nặng hơn

TP HCMTòa cho rằng Đoàn Bảo Ngọc, người làm bé 3 tuổi tử vong, có dấu hiệu phạm tội nặng hơn "Vô ý làm chết người" nên kiến nghị cơ quan điều tra xem xét.

Chiều 16/5, sau gần một tuần xét xử và nghị án, TAND quận Bình Tân tuyên phạt Đoàn Bảo Ngọc, 32 tuổi, mức án hai năm 6 tháng tù về tội Vô ý làm chết người. Do bị giới hạn quyền trong xét xử (toà cấp quận chỉ được xét xử tội danh theo cáo trạng và tội nặng hơn thuộc thẩm quyền TAND TP HCM), nên HĐXX kiến nghị VKSND TP HCM và Công an TP HCM xem xét hành vi của bị cáo về một tội danh khác nặng hơn.

Bị cáo Ngọc tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Tháng 12/2020, Ngọc được cha bé gái 3 tuổi thuê chăm con với tiền công 5 triệu đồng một tháng, tại nhà riêng của bị cáo ở nhà ở đường Mã Lò. Hàng ngày bé gái ăn ngủ tại nhà Ngọc, cuối tuần cha đón về. Chiều 12/1/2021, bé đi vệ sinh ra quần nên bị Ngọc la mắng.

Cáo trạng xác định, khi được đưa vào toilet tắm rửa, bé sợ thái độ của Ngọc nên lùi lại. Bảo mẫu cầm tay bé kéo mạnh khiến nạn nhân trượt, ngã về phía sau, đập đầu vào bồn cầu. Tối cùng ngày, thấy bé nôn ói, Ngọc đưa đến phòng khám tư kiểm tra và được yêu cầu theo dõi tại nhà trong 48 tiếng.

Đến khuya 14/1/2021, thấy bé gái ngã xuống nệm, người tím tái, Ngọc đưa đi cấp cứu nhưng 3 hôm sau nạn nhân tử vong. Bảo mẫu sau đó bị truy tố về tội Vô ý làm chết người.

Quá trình thụ lý giải quyết vụ án, tòa đã nhiều lần trả hồ sơ cho VKS, yêu cầu điều tra lại và làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như những vết thương rải rác trên cơ thể bị hại. Tuy nhiên, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố.

Tòa án đã gửi công văn yêu cầu Trung tâm Pháp y TP HCM giải thích về nguyên nhân và cơ chế hình thành các vết thương của nạn nhân. Kết quả là, các thương tích phần mềm trên cơ thể cháu bé là do tác động ngoại lực, không phải do bệnh lý gây ra. Các thương tích này đã cũ, được hình thành trên 24 tiếng từ thời điểm giám định. Các thương tích bầm tụ máu do vật tày tác động hoặc do cơ thể tác động vào vật tày gây ra.

Trong phiên xử hôm 27/4, bị cáo Ngọc khai giữ cháu bé được một tháng. Bé rất ngoan nhưng hôm đi vệ sinh ra quần thì không nghe lời khi được tắm rửa. Đây cũng là lần đầu bé có biểu hiện như vậy nên Ngọc bực tức la mắng.

Bị cáo phủ nhận việc đập đầu cháu bé vào bồn cầu, phủ nhận các vết thương khác do mình gây ra. "Lúc đưa bé đi cấp cứu bị cáo có quay lại clip nhưng không thấy vết thương nào", Ngọc nói.

HĐXX sau đó tạm dừng phiên tòa để triệu tập cha bé gái đến tham gia phiên xử để làm rõ một số tình tiết, do người này vắng mặt trong suốt quá trình tòa thụ lý hồ sơ.

Tuy nhiên, trong phiên xử được mở lại lần này, cha bé gái vẫn vắng mặt. Bị cáo Ngọc giữ nguyên lời khai như lần ra tòa trước.

Hải Duyên