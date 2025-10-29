Bão mạnh nhất thế giới Melissa tàn phá Jamaica

Melissa, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, đổ bộ Jamaica ở cấp mạnh nhất, gây thiệt hại nghiêm trọng và tiếp tục hướng vào Cuba.

Bão Melissa hôm 28/10 đổ bộ Jamaica với sức gió mạnh nhất lên tới 298 km/h, tương đương cấp 5, cấp cao nhất trong thang đo Saffir-Simpson. Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy bão mang theo mưa to, gió lớn, cuốn phăng mái nhà, giật đổ cây cối và gây ngập lụt nhiều nơi.

Bão 'quái vật' mạnh nhất thế giới Melissa tàn phá Jamaica Bão Melissa đổ bộ Jamaica ngày 28/10. Video: Fox Weather

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness tuyên bố quốc đảo này là "vùng thảm họa" và chính quyền cảnh báo người dân nên ở nơi trú ẩn, vì nguy cơ lũ lụt và lở đất vẫn tiếp diễn ngay cả khi cơn bão đã đi qua.

Lisa Sangster, chuyên gia truyền thông 30 tuổi ở thủ đô Kingston, cho biết nhà cô đã bị bão tàn phá. "Em gái tôi nói một phần mái nhà bị thổi bay, một số phần khác bị sập và toàn bộ ngôi nhà ngập nước. Các công trình bên ngoài như bếp ngoài trời, chuồng chó và chuồng gia súc cũng bị phá hủy", cô nói.

Bộ trưởng Desmond McKenzie nói rằng nhiều bệnh viện bị hư hại, trong đó có bệnh viện ở Saint Elizabeth, một khu vực ven biển đã "bị ngập nước".

"Dựa trên những gì chúng tôi đã chứng kiến, Saint Elizabeth, vùng sản xuất nông sản chính của cả nước, đã chịu thiệt hại nghiêm trọng. Toàn bộ Jamaica gánh chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão Melissa", ông nói trong một cuộc họp báo.

Bão 'quái vật' mạnh nhất thế giới Melissa tàn phá Jamaica Thiệt hại do bão Melissa tại Jamaica. Video: Lực lượng Cảnh sát Jamaica

Giới chức y tế kêu gọi người dân cảnh giác với cá sấu, vì chúng có thể di chuyển vào khu dân cư để tìm kiếm vùng đất khô ráo khi mực nước dâng cao. Họ khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực bị ngập lụt và không cố bắt cá sấu.

Chính phủ Jamaica đã liên lạc với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để được hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão. Ông Trump sau đó cho biết Mỹ sẵn sàng hành động.

"Về mặt nhân đạo, Mỹ phải làm vậy, thế nên chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình và sẵn sàng hành động. Cơn bão gây thiệt hại nghiêm trọng", ông Trump cho hay.

Melissa là cơn bão nghiêm trọng nhất từng đổ bộ Jamaica, sức gió khi bão vào bờ còn mạnh hơn hầu hết các cơn bão tàn khốc nhất trong lịch sử gần đây, bao gồm cơn bão Katrina tàn phá thành phố New Orleans của Mỹ năm 2005.

Cây đổ trên đường phố ở St. Catherine, Jamaica ngay trước khi bão Melissa đổ bộ. Ảnh: AFP

Hiện chưa rõ thiệt hại về người, cũng chưa thể thống kê đầy đủ mức độ tàn phá ở Jamaica. Việc đánh giá quy mô thiệt hại có thể mất nhiều ngày và hiện phần lớn quốc đảo này vẫn chưa có điện, mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn nghiêm trọng.

Trong lịch sử, Melissa là cơn bão thứ hai ở Đại Tây Dương đổ bộ với sức gió ước tính 298 km/h. Cơn bão duy nhất còn lại đạt tốc độ gió này đã quét qua quần đảo Florida Keys của Mỹ năm 1935, khiến hàng trăm người thiệt mạng và gây tàn phá diện rộng.

Sóng lớn ở bờ biển Kingston, Jamaica khi bão Melissa áp sát ngày 28/10. Ảnh: AP

Sau khi quét qua Jamaica, Melissa giảm xuống cấp 3 và đã đổ bộ bờ biển phía nam của miền đông Cuba trong ngày 29/10, sức gió mạnh nhất 195 km/h. Cuba đã đóng cửa các sân bay và tạm dừng dịch vụ xe buýt, tàu hỏa ở miền đông để ứng phó bão.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết hơn 735.000 người đã được sơ tán. "Chúng tôi biết cơn bão này sẽ gây thiệt hại rất lớn. Đây sẽ là một đêm rất khó khăn cho toàn bộ Cuba, nhưng chúng ta sẽ vượt qua", ông cho hay.

Huyền Lê (Theo AFP)