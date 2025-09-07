Bão mạnh lên cấp 9, có thể gây mưa cho miền Bắc

Nửa ngày sau khi hình thành, bão Tapah mạnh thêm một cấp, dự báo có thể đạt cấp 10, không ảnh hưởng trực tiếp nhưng có thể gây mưa cho vùng núi phía Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng nay tâm bão trên vùng biển bắc của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 8-9, giật cấp 11 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10 km/h.

Đến 4h ngày mai, tâm bão trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất cấp 10, giật 13. Bão sau đó chuyển hướng tây bắc đi vào đất liền Trung Quốc với tốc độ 10-15 km/h.

Đài khí tượng Nhật Bản hôm nay đã nâng nhận định bão sẽ đạt cực đại 90 km/h trước khi vào tỉnh Quảng Đông, sau đó đi chếch về các tỉnh miền núi Việt Nam rồi suy yếu. Đài Hong Kong cho rằng bão có thể mạnh lên 110 km/h, vùng áp thấp khi suy yếu có thể gây mưa cho các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Tapah. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Cơ quan khí tượng Việt Nam đánh giá bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, vị trí hình thành ở phía bắc Biển Đông, tuy nhiên điểm hình thành là khá cao, ở khu vực phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía bắc.

Đổ bộ vào Trung Quốc, bão sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp và trôi theo hướng tây về phía Việt Nam. Khả năng từ chiều và đêm ngày 9 đến 11/9, hoàn lưu hậu bão sẽ gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, trọng tâm là trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão vùng biển bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 3-5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động.

Hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện yêu cầu các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Đăk Lăk yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng đi, vùng nguy hiểm để chủ động vòng tránh, đồng thời sẵn sàng lực lượng cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống phát sinh.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 7 cơn bão. Gần nhất, bão số 6 Nongfa vào Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với cường độ yếu, ít thiệt hại. Bão số 5 Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh ngày 25/8 làm 9 người chết, mất tích; 77 người bị thương; hơn 38.600 nhà tốc mái, 510 nhà sập; tổng thiệt hại kinh tế khoảng 2.900 tỷ đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến cuối năm có 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam. Không khí lạnh được dự báo đến sớm, mưa lũ cuối năm có thể phức tạp.

Gia Chính