Báo Malaysia: 'Việt Nam quá mạnh'

MalaysiaTruyền thông Malaysia chỉ ra cách biệt trình độ với Việt Nam khó san lấp, khiến đội nhà lỡ hẹn chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Trên sân Gelora Delta ở Indonesia tối 24/4, Việt Nam thắng dễ Malaysia 3-0 để lập kỷ lục bốn lần đăng quang tại giải. Truyền thông Malaysia cho rằng đội nhà sở hữu tinh thần mạnh mẽ là chưa đủ để gây bất ngờ.

Tờ New Straits Times (NST) giật tít "Việt Nam quá sắc bén ở chung kết". Sau đó, bài viết có đoạn: "Đoàn quân HLV Shukor Adan đặt mục tiêu gây bất ngờ nhưng Việt Nam quá mạnh".

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Văn Dương (áo đỏ) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận thắng Malaysia 3-0 ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 24/4/2026. Ảnh: Đoàn Huynh

Trước chung kết, Malaysia đã thua Việt Nam 0-4 tại vòng bảng. Lứa trước cũng thua với tỷ số tương tự ở vòng loại U17 châu Á 2026 vào tháng 11/2025.

"Malaysia thất bại trong việc phục thù Việt Nam", tờ Harian Metro đặt tiêu đề.

Việt Nam mở tỷ số từ phút 11 nhờ công Đào Quý Vương sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm. Sau đó, Nguyễn Văn Dương nhân đôi cách biệt với cú sút quyết đoán trong vòng cấm ở phút bù thứ 4. Đến phút 54, trận đấu an bài khi Dương hoàn tất cú đúp.

Harian Metro cho rằng các cầu thủ Malaysia đã thiếu tập trung ở bàn thu đầu. Họ cố gắng gỡ hòa nhưng việc thiếu kinh nghiệm đã thành trở ngại, trong khi đối thủ thi đấu có tổ chức hơn.

Việt Nam 3-0 Malaysia Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Malaysia 3-0 ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

Fanpage LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng nhận về nhiều bình luận từ người hâm mộ trong nước. Nhiều lời động viên được gửi đến thầy trò HLV Shukor, nhưng cũng có nhiều bình luận mỉa mai và thừa nhận cách biệt trình độ với Việt Nam.

Tài khoản @Ezwad Noranoreal viết: "Việt Nam ở một đẳng cấp khác, với nền tảng vững chắc hơn nhiều. Dù sao cũng chúc mừng các em đã có hành trình nỗ lực. Á quân là thành tích đáng tự hào, cũng là bài học để không ngừng tập luyện".

"Thay vì sang châu Âu hay Nhật Bản, LĐBĐ Malaysia nên sang Việt Nam học tập thì tốt hơn", @Dhia Putera bình luận. "Việt Nam không có giải đấu tốt nhất Đông Nam Á, không có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài nhưng trình độ đội tuyển thì tiệm cận cường quốc châu Á".

Sau khi mất suất dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 vào tay Việt Nam, Malaysia cử đội hình U16 đến Indonesia dự giải U17 Đông Nam Á. FAM coi đây là cơ hội cọ xát để hướng tới vòng loại U17 châu Á 2027 vào cuối năm.

"Khoảng cách về thể lực và kinh nghiệm rõ ràng yếu tố phân định thắng thua ở chung kết. Nhưng Malaysia không có gì phải xấu hổ vì dùng đội hình trẻ nhất giải", bài viết trên Harian Metro có đoạn. "Thành tích vào chung kết đã cho thấy tiềm năng của lứa cầu thủ này. Họ có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai".

Lịch sử đối đầu tại giải vẫn đang nghiêng về Malaysia, khi thắng 5 và thua 4. Tuy nhiên, đây là lần đầu Malaysia thua Việt Nam ở vòng knock-out, cũng là thất bại đầu tiên sau trận chung kết toàn thắng vào năm 2013 và 2019.

Việt Nam đánh dấu chiến thắng thứ tư trong sáu lần vào chung kết sau 17 kỳ giải. Việt Nam cũng vượt qua Thái Lan và Australia, để trở thành đội giàu thành tích nhất U16/U17 Đông Nam Á.

Trung Thu tổng hợp