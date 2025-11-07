Báo Malaysia kêu gọi công lý cho 7 cầu thủ nhập tịch

Tờ Sinar Harian cho rằng 7 cầu thủ nhập tịch có thể không liên quan hành vi gian lận giấy tờ, nhưng vẫn bị FIFA cấm 12 tháng.

Trong bài viết "Đồng cảm với số phận 7 cầu thủ nhập tịch" hôm nay 7/11, tờ báo cho rằng họ chịu ảnh hưởng lớn bởi lỗi hành chính, hồ sơ. Vì thế, án cấm thi đấu một năm là quá nặng.

"Có thể 7 cầu thủ này không nhận ra rằng họ thực chất là nạn nhân của những sai sót trong việc đăng ký và lập hồ sơ của các bên khác", Sinar Harian viết. "Nhưng trong bóng đá hiện đại, mỗi cầu thủ cần phải cẩn trọng, nhạy cảm và có trách nhiệm hơn về nguồn cội của bản thân".

Tiền đạo Joao Figueiredo (phải) trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 trên sân Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur, Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027 tối 10/6/2025. Ảnh: FAM

7 cầu thủ bị trừng phạt gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. FIFA cho biết hồ sơ về nơi sinh của ông, bà của những cầu thủ này bị làm giả, để hợp thức hóa chuyện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

"Án phạt chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến phong độ cá nhân của mỗi cầu thủ", tờ báo Malaysia nhận định. "Việc không thi đấu trong một thời gian dài có thể ảnh hưởng đến đà thăng tiến, thể lực và thậm chí cả giá trị thị trường của họ. Cơ hội giành lại vị trí tại các CLB sau án treo giò cũng rất khó khăn, chưa kể hình ảnh của họ giờ đây bị hoen ố do vấn đề giấy tờ giả mạo".

LĐBĐ Malaysia đã khiếu nại lên FIFA, nhưng bất thành. Họ còn một lựa chọn nữa là kháng cáo ở Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), và đang tiến hành các thủ tục này. Sinar Harian hy vọng CAS có thể "khôi phục sự nghiệp và danh tiếng của 7 cầu thủ".

Trên một bài viết khác của tờ Free Malaysia Today, tác giả Ibrahim M Ahmad trách FAM vì đổ lỗi cho các cá nhân và tổ chức khác. "FAM đang tạo ra làn khói che mắt dư luận", Ahmad viết. "Suốt quá trình tố tụng, FAM đã khẳng định các cầu thủ không hề biết về việc làm giả giấy tờ và không tham gia vào vụ việc. Nhưng cũng chính FAM tuyên bố vô tội, và lập một ủy ban điều tra độc lập để điều tra xem việc làm giả này diễn ra như thế nào".

Tác giả này cho rằng người hâm mộ đều hiểu những động thái của FAM chỉ là bình phong. "FAM đang muốn kháng cáo lên CAS, nhưng điều đó có thể làm trầm trọng hơn vấn đề", bài viết trên Free Malaysia Today có đoạn. "Nếu FAM bị tòa án xác định cố ý làm giả giấy tờ, liên đoàn, cầu thủ và cả các CLB có thể chịu mức phạt nặng hơn".

Tờ báo cũng không loại trừ khả năng các CLB sẽ kiện FAM, vì cầu thủ của họ bị cấm thi đấu. "Ngay cả ông, bà của những cầu thủ này có thể cũng sẽ kiện liên đoàn", tác giả nhấn mạnh.

Kể từ khi FIFA công bố kết quả khiếu nại hôm 3/11, FAM có 21 ngày để nộp hồ sơ kháng cáo lên CAS. Liên đoàn vẫn chưa xác định hồ sơ đã được nộp hay chưa.

Diễn biến chính vụ FIFA phạt Malaysia - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 3/11/2025: Ủy ban khiếu nại FIFA công bố kết quả kháng cáo.

Hoàng An (theo Sinar Harian, Free Malaysia Today)