Bạo loạn, cướp bóc bùng phát ở Nam Phi, 72 người chết

Các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn, cướp bóc phản đối việc cựu tổng thống Nam Phi Jacob Zuma bị bắt đã khiến ít nhất 72 người thiệt mạng.

Bạo loạn và cướp bóc hậu biểu tình chủ yếu diễn ra ở tỉnh Gauteng và KwaZulu-Natal, khiến một đài phát thanh phải ngừng phát sóng và một số trung tâm tiêm chủng vaccine Covid-19 phải đóng cửa. Cảnh sát Nam Phi đã bắt hơn 1.200 người có hành vi bạo lực.

Tỉnh Gauteng ghi nhận 45 người chết trong các sự cố giẫm đạp liên quan đến tình trạng hôi của do bạo loạn. Số người thiệt mạng ở tỉnh KwaZulu-Natal lân cận là 27 và có thể tăng lên. Hai tỉnh này những ngày qua chìm vào hỗn loạn khi hàng nghìn người xông vào các cửa hàng thực phẩm, đồ dùng để cướp bóc trong lúc biểu tình.

Tướng cảnh sát Mathapelo Peters tối 13/7 cho biết ngoài những người biểu tình thiệt mạng do giẫm đạp trong cơn hỗn loạn, lực lượng này đang điều tra các trường hợp tử vong do nhóm người gài thiết bị nổ để ăn cắp tiền trong máy ATM cùng những người chết do các vụ xả súng.

Cảnh sát Nam Phi tại 7 tỉnh khác cũng được đặt trong tình trạng báo động để ngăn cản nguy cơ nổ ra bạo loạn tương tự.