Bao lì xì, tiền in hình mèo mạ vàng giảm giá sớm

Những ngày qua, bao lì xì, tiền in hình mèo mạ vàng được các cửa hàng đua khuyến mãi giảm giá dù chưa cận Tết.

Thời điểm này các năm trước, tiền và bao lì xì in hình con vật biểu tượng cho năm khá đắt đỏ và hút khách, nay lại ế ẩm. Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, hiện các cửa hàng đã giảm giá những sản phẩm này.

Khảo sát của VnExpress trên các trang thương mại điện tử, website mua bán của các cửa hàng cho thấy, bao lì xì hình mèo có giá 50.000-500.000 đồng cho gói 100 bao, các loại tiền hình mèo nhập từ các nước có giá 20.000-60.000 đồng một tờ, đồng xu hình mèo có giá 90.000 đồng hộp 5 cái.

Riêng tờ tiền 2 USD in hình mèo mạ vàng có giá 70.000-180.000 đồng (tùy số seri). Hầu hết sản phẩm này đều giảm giá 15-30% so với hàng cùng loại năm ngoái. Thậm chí, nhiều chuỗi cửa hàng còn cho biết, đang tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm thêm 3-10% so với mức giá niêm yết để kích cầu tiêu dùng.

Chị Oanh ở quận 9 (TP HCM) cho biết, bao lì xì in hình con vật mạ vàng dù đã được giảm giá 10% với khách mua đơn trên 500.000 đồng, đến nay mới có khoảng 10% khách đặt hàng (năm trước thời điểm này đã cháy hàng). "Năm nay, mỗi loại tiền của từng nước, tôi chỉ nhập 200-300 tờ, ít hơn các năm trước khoảng 20%", chị Oanh nói.

Tương tự, anh Hoàng ở đường Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh), cho hay đang chạy chương trình khuyến mãi cho khoảng 1.000 tờ tiền 2 USD in hình con mèo mạ vàng và gần 4.000 bao lì xì hình mèo, nhưng sức mua vẫn rất ế ẩm.

Tờ 2 USD in hình mèo mạ vàng. Ảnh nhân vật cung cấp

Hiện bao lì xì hình mèo được anh lấy hàng trong nước, riêng tờ 2 USD phải nhập từ Mỹ. Mỗi tờ 2 USD hình con mèo mạ vàng được anh bán giá 80.000 đồng. "Đây là mức giá rất sát với giá gốc. Dù vậy, nó vẫn cao gấp 6-7 lần so với tờ 2 USD thật", anh nói.

Theo anh Hoàng, các sản phẩm này có giá chênh lệch với tiền thật vì chúng chỉ phát hành một lần trong năm nhằm mục đích phục vụ nhu cầu lì xì Tết âm lịch của người dân châu Á và không có giá trị lưu thông. Chúng mang ý nghĩa phong thuỷ, tượng trưng cho may mắn trong từng năm nên được bán với giá trị cao.

Ngoài các sản phẩm trên, năm nay thị trường đổi tiền lì xì Tết cũng khá ảm đạm. Nhân viên tại các điểm đổi tiền cho biết, lượng khách giảm 30% so với các năm trước. Hiện, mức phí đổi vẫn được giữ nguyên như mọi năm. Với mệnh giá 1.000 đồng đổi 10 triệu đồng phí 10%; mệnh giá 50.000 đồng phí 6%. Nếu số lượng đổi càng nhiều và lớn thì mức phí giảm về còn 2-3%.

Hồng Châu