Bão lên cấp 11, ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh

6 tiếng sau khi lên cấp 10, bão Wutip tiếp tục tăng một cấp, từ chiều nay ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng sẽ có gió giật cấp 7-8, nước biển dâng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h, tâm bão trên vùng biển tây nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), mạnh cấp 11, tức dao động 103-117 km/h, giật tăng ba cấp. So với dự báo trước đó, bão đã cao hơn một cấp.

Trong những giờ tới, bão theo hướng bắc tây bắc, tốc độ nhanh hơn trước, khoảng 10-15 km/h. Đến 10h ngày mai, bão giữ cấp 11, giật cấp 14, ở trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Bão sau đó giữ tốc độ, chuyển hướng bắc đông bắc.

Đến 10h ngày 15/6, khi vào phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão suy yếu còn cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo hướng đi vùng ảnh hưởng của bão Wutip, trưa 13/6. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định bão duy trì sức gió 108 km/h khi đi qua rìa phía tây đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ. Cùng chung nhận định về hướng đi nhưng đài Hong Kong cho rằng bão mạnh nhất với sức gió 110 km/h.

Đường đi thực tế của bão đã theo kịch bản thứ hai với xác suất ít xảy ra. Bão không vào trung tâm đảo Hải Nam, không gặp ma sát nên cường độ không giảm, thậm chí mạnh thêm. Vịnh Bắc Bộ sẽ ghi nhận gió mạnh hơn.

Trong bản tin bão mới nhất trưa nay, cơ quan khí tượng đã cập nhật từ trưa và chiều nay vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng ven biển Thái Bình - Nam Định gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7. Vịnh Bắc Bộ (gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 2-4 m, riêng phía đông 3-5 m.

Phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Quảng Trị đến Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 14, 3- 5 m, vùng gần tâm bão đi qua 4-6 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vùng biển ven bờ các tỉnh Hải Phòng - Nghệ An do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão có khả năng xuất hiện mực nước biển cao (Hòn Dấu 3,9 m, Hòn Ngư 2,8 m) gây ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng thấp, cửa sông trong 17-19 giờ ngày 13-14/6.

Ngoài ra, hôm nay các tỉnh Quảng Bình - Huế có mưa với lượng 50-100 mm, có nơi trên 200 mm; nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng - Quảng Nam và Kon Tum mưa 20-40 mm, có nơi trên 100 mm.

Gia Chính