Bao lâu nên lau smartphone?

Smartphone có thể dính bẩn hoặc tích tụ vi khuẩn, nhưng tần suất vệ sinh chúng còn phụ thuộc thói quen sử dụng.

Đa số người dùng mang smartphone đến mọi nơi, trong đó có phương tiện giao thông công cộng, quán ăn, thậm chí toilet. Theo tiến sĩ Meena Jha tại Đại học Central Queensland, nhiều người rửa tay nhiều lần mỗi ngày nhưng bỏ bê việc vệ sinh điện thoại.

Nghiên cứu 26 chiếc smartphone vào năm 2022, Lotti Tajouri, nhà sinh học phân tử tại Đại học Bond (Australia), phát hiện 11.163 sinh vật (5.714 vi khuẩn, 675 nấm, 93 sinh vật nguyên sinh, 228 virus, 4.453 thể thực khuẩn) ở bề mặt máy. Do đó, điện thoại cần được chăm sóc đúng cách để đảm bảo tính thẩm mỹ, chức năng và cả sức khỏe cho người dùng.

Theo BGR, vệ sinh bao gồm lau và khử trùng. Người dùng có thể lau hàng ngày để loại bỏ dầu từ da, bụi bẩn và các chất bám dính khác. Trong khi đó, khử trùng giúp loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn bám trên điện thoại, vốn phức tạp nhưng cũng nên thực hiện theo tuần.

Dùng khăn lau điện thoại giúp loại bỏ dầu từ da, bụi bẩn và các chất bám dính khác. Ảnh: Gemini

Để làm sạch thông thường, người dùng có thể lau smartphone bằng khăn khô sợi nhỏ. Nhưng khi xử lý vết bẩn cứng đầu hoặc khử trùng, hãy làm ẩm khăn bằng cồn isopropyl pha loãng (nồng độ 50%) rồi nhẹ nhàng lau điện thoại. Người dùng cũng có thể sử dụng những vật liệu mềm thay cho khăn sợi nhỏ như khăn giấy ướt hoặc vải cotton. Khăn chứa cồn ethyl cũng là một lựa chọn nhưng ít được khuyến khích vì thời gian khô lâu hơn. BGR khuyến nghị khử trùng sau khi nghe điện thoại ở nơi công cộng, tra cứu công thức nấu ăn trong bếp, hoặc lướt điện thoại trong toilet.

Smartphone khá mong manh, do đó, dùng sai phương pháp hoặc vật liệu khi vệ sinh có thể gây hại, đặc biệt với người có thói quen vệ sinh kỹ. Hóa chất mạnh có thể ăn mòn lớp bảo vệ màn hình điện thoại và thấm vào khe hở, gây hư hại bên trong. Cả Apple và Samsung đều khuyến cáo không nên sử dụng thuốc tẩy, hydro peroxide, giấm, bình xịt khí dung, nước lau kính hoặc khăn lau nồng độ cồn cao (trên 70%) cho thiết bị của họ.

Hướng dẫn vệ sinh của Apple nêu rõ, một số loại khăn lau có cồn như Clorox an toàn để sử dụng cho sản phẩm của hãng. Tuy nhiên, nên tránh dùng chúng nếu vệ sinh điện thoại nhiều lần mỗi ngày vì cồn có thể làm hỏng lớp phủ chống dầu (oleophobic). Trong trường hợp phải dùng dung dịch chứa cồn, cần pha loãng với nước, sau đó làm ẩm khăn để lau thay vì đổ trực tiếp dung dịch lên màn hình.

Người dùng cũng nên tránh sử dụng vật liệu có bề mặt thô ráp với màn hình cảm ứng, vì có thể gây trầy xước. Cần đảm bảo mọi vật liệu đều mềm, sạch, không gây kích ứng da khi chà xát. Nên tránh dùng giấy vệ sinh, khăn giấy chất lượng thấp và đa số loại vải quần áo. Có thể lau bằng khăn ướt, nhưng tốt nhất vẫn là khăn sợi nhỏ nếu muốn giữ màn hình bền lâu.

Theo Cnet, với điện thoại chống nước chuẩn IP67 (chịu được ngâm nước khoảng 30 phút ở độ sâu một mét) trở lên, người dùng vẫn nên lau thiết bị bằng khăn ẩm thay vì rửa bằng nước, sau đó lau khô bằng vải mềm, đảm bảo mọi cổng và loa đều khô ráo. Khả năng chống nước chỉ dành cho trường hợp vô tình, không phải khi bơi lội hay vệ sinh thường xuyên.

Thu Thảo (Theo BGR, Independent, Cnet)