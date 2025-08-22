Bao lâu nên giặt khăn tắm?

Justina Tan, 28 tuổi, kinh ngạc khi phát hiện khăn tắm cô dùng mỗi ngày chứa lượng vi khuẩn "nhiều đến mức không tưởng tượng nổi".

Cô là một trong 8 người tham gia thử nghiệm tại phòng thí nghiệm của Republic Polytechnic, trường Cao đẳng Singapore. Khăn của cô giặt mỗi ba đến bốn lần mỗi tuần. Một số mẫu khăn khác, chỉ giặt khi khăn có mùi, chứa nhiều vi khuẩn, nấm mốc và nấm men.

Khảo sát của Republic Polytechnic trên 1.200 người cho thấy 11% thay khăn mỗi tháng hoặc lâu hơn, 14% làm mỗi hai tuần, trong khi 50% còn lại giặt hàng tuần. Tuy nhiên, tần suất giặt chỉ là một phần, 43% cho biết họ để khăn trong nhà tắm, nơi ẩm ướt và thông gió kém.

"Chúng ta vốn có vi khuẩn tự nhiên và dầu gội hay xà phòng không loại bỏ hết vi khuẩn", James Ho, giáo sư Khoa học và môi trường, Đại học Công nghệ Nanyang, giải thích. "Vi khuẩn bám vào khăn và sinh sôi".

Khăn không giặt có thể chứa vi khuẩn Pseudomonas, gây nhiễm trùng da như folliculitis trong bồn tắm nóng và hội chứng móng xanh. Vi khuẩn này có thể xâm nhập đường hô hấp hoặc máu, dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng hơn.

Người có hàng rào bảo vệ da yếu như eczema hoặc viêm da cơ địa, trẻ nhỏ, người già và người suy giảm miễn dịch dễ bị nhiễm hơn. Dùng chung khăn cho mặt và cơ thể có thể lây vi khuẩn Escherichia coli sang vùng mặt.

Khăn ẩm lâu còn có thể mọc nấm mốc gây dị ứng hoặc kích ứng da. Nấm men có thể gây nhiễm trùng như candidiasis, phổ biến ở trẻ sơ sinh và người lớn dùng tã, còn ở người suy giảm miễn dịch nấm men có thể ảnh hưởng đến miệng.

Ông James Ho cho biết khăn dùng nhiều tích tụ vi khuẩn và nấm vì khó khô giữa các lần dùng. Tần suất giặt quan trọng, khăn giặt đều đặn mỗi ba đến bốn ngày chứa ít vi khuẩn hơn.

Tổ chức American Cleaning Institute (Mỹ) khuyến nghị giặt khăn tắm sau mỗi ba đến năm lần sử dụng. Tuy nhiên, nếu khăn tiếp xúc với chất lỏng cơ thể hoặc nếu người sử dụng có làn da nhạy cảm hoặc hệ miễn dịch yếu, nên giặt khăn sau mỗi lần sử dụng để giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Nhiệt độ dao động cũng thúc đẩy vi sinh vật, nấm mốc phát triển tốt ở 16-26 độ C, nấm men thích nhiệt độ cao hơn và bật tắt điều hòa tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm. Chỉ 8% người khảo sát phơi khăn ngoài trời, trong khi ánh nắng là khử trùng tự nhiên hiệu quả.

Chất liệu khăn cũng ảnh hưởng đến vi khuẩn. Khăn cotton hút nước tốt nhưng lâu khô, tạo điều kiện vi khuẩn sinh sôi. Khăn microfibre tốt hơn, trong khi khăn tre giữ ít vi khuẩn và chỉ có một số nấm. Khăn kháng khuẩn hiệu quả nhưng không loại bỏ hoàn toàn vi sinh.

