Bảo Lân góp phần 'xanh' hóa ngành dệt may Việt

Công ty Vải sợi Bảo Lân nghiên cứu và phát triển các loại sợi vải thân thiện với môi trường, đặc biệt là sản phẩm vải lá dứa của Việt Nam.

May mặc bền vững là cách tiếp cận nhằm giảm thiểu tác động của thời trang đối với môi trường, từ nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến vòng đời của sản phẩm. Điểm mấu chốt là chất liệu, các loại sợi có nguồn gốc tự nhiên hoặc tái chế, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người dùng như sợi gỗ từ cây khuynh diệp, tái chế từ nhựa PET, hay các loại sợi sinh học như cà phê, than tre, lá dứa...

Bảo Lân sử dụng các nguyên liệu tự nhiên sản xuất vải. Ảnh: Bảo Lân

Với mong muốn mang đến những sản phẩm thời trang thân thiện với môi trường, Công ty Vải sợi Bảo Lân đã nghiên cứu và phát triển các loại sợi bền vững từ nguyên liệu tự nhiên. Đại diện của công ty chia sẻ, đơn vị đã tận dụng các nguồn tài nguyên phong phú tại Việt Nam như lá dứa, vỏ măng cụt và nấm để tạo ra những loại vải có tính năng vượt trội.

Trong đó, nổi bật nhất là sản phẩm từ lá dứa. Với diện tích trồng dứa trải dài hơn 60.000 ha từ Bắc vào Nam, Việt Nam sở hữu nguồn nguyên liệu phong phú như chủ yếu bị lãng phí. Bằng cách tận dụng lá dứa, phần phụ phẩm thường bị bỏ đi, Bảo Lân phát triển sợi tơ dứa có khả năng kháng khuẩn, chống tia UV, khử mùi và thân thiện với làn da nhạy cảm.

Thành phẩm do Bảo Lân sản xuất. Ảnh: Bảo Lân

Bảo Lân còn áp dụng công nghệ nhuộm tự nhiên từ các nguồn nguyên liệu như nấm, vỏ măng cụt và rễ cây. Quá trình này không chỉ giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, mà còn mang lại những gam màu độc đáo, biến đổi nhẹ nhàng theo thời gian và môi trường.

"Ví dụ, màu sắc từ nấm hay vỏ măng cụt phản ánh sự hòa quyện giữa tự nhiên và thời trang, một yếu tố ngày càng được người tiêu dùng yêu thích", vị đại diện nói thêm.

Dù sở hữu tiềm năng lớn, các dòng sản phẩm bền vững như vải lá dứa vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có chi phí sản xuất cao khi sản lượng còn hạn chế. Đại diện của Bảo Lân chia sẻ, để giảm giá thành và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, đơn vị cần có thời gian để đạt được quy mô sản xuất lớn và thuyết phục các thương hiệu thời trang đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tiễn.

Ngoài ra, sự hiểu biết về khái niệm "bền vững" vẫn còn hạn chế ở một số doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi Bảo Lân dẫn dắt, hợp tác với các thương hiệu để cung cấp sản phẩm chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường.

"Những nỗ lực của Bảo Lân sẽ góp phần mang lại giá trị cho ngành thời trang, xanh hóa chuỗi cung ứng dệt may Việt Nam. Đây là bước đi quan trọng trong việc chống biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao vị thế của thời trang Việt trên bản đồ quốc tế", vị đại diện khẳng định.

Chất liệu vải thân thiện với môi trường, đảm bảo tính thẩm mỹ. Ảnh: Bảo Lân

Ngoài ra, các sản phẩm từ lá dứa và các nguyên liệu bền vững khác mang giá trị kinh tế, đồng thời, giúp nâng tầm giá trị văn hóa và tài nguyên bản địa. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và môi trường, đây là cơ hội để các thương hiệu Việt khẳng định mình trên thị trường toàn cầu.

(Nguồn: Công ty Vải sợi Bảo Lân)