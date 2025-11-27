Bão Koto vào giai đoạn đổi hướng liên tục

Từ chiều nay, bão Koto bắt đầu đổi hướng tây tây nam, sau đó lại quặt lên bắc tây bắc, đi chậm lại chỉ còn 3-10 km/h, cường độ hai ngày tới duy trì cấp 10-11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 16h hôm nay, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía bắc tây bắc, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15 và đang theo hướng tây với tốc độ 5-10 km/h.

Dự báo đến 16h ngày mai, bão trên vùng biển phía tây của giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía tây bắc, sức gió giảm còn cấp 11, giật cấp 14. Bão chuyển hướng tây tây nam với tốc độ 3-5 km/h.

Đến 16h ngày 29/11, bão vùng biển phía tây của giữa Biển Đông, sức gió còn cấp 10, giật cấp 13 và tiếp tục chuyển hướng bắc tây bắc. Đến 16h ngày 30/11, bão trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, sức gió cấp 10, giật tăng ba cấp.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Koto. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, giải thích yếu tố chi phối đường đi của bão là áp cao cận nhiệt đới. Hiện áp cao này bắt đầu suy yếu, việc dẫn đường cho bão yếu đi, đồng thời bão càng đi về phía tây thì càng xa hệ thống áp cao này nên có xu hướng dịch lên phía bắc.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 144 km/h, ngày 1/12 khi áp sát đất liền ven biển Gia Lai sức gió giảm còn 90 km/h. Đài Hong Kong thì cho rằng bão có thể mạnh nhất 130 km/h trong những giờ tới, khi chuyển hướng lên phía bắc sức gió giảm nhanh, xuống còn 75 km/h vào ngày 2/12.

Do ảnh hưởng của bão, giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-9 m. Từ gần sáng mai, vùng biển ngoài khơi Gia Lai đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh chủ động ứng phó ở mức cao nhất, theo dõi sát diễn biến và hành động từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại. Bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu quả ứng phó.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính sáng nay các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.732 phương tiện với 281.689 người biết diễn biến bão Koto để chủ động phòng tránh. Hiện không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm.

Các địa phương từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã hạ mực nước hồ chứa để đón lũ, dành dung tích cắt lũ cho hạ du. Đến 5h ngày 26/11, tổng dung tích đón lũ còn lại đạt 320,83 triệu m3, gồm các sông: Vu Gia - Thu Bồn 37,87 triệu; Trà Khúc 9,19 triệu; Kôn - Hà Thanh 12,36 triệu; Ba 170,67 triệu; Srêpok 7,97 triệu và Đồng Nai 82,77 triệu.

Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông tối 25/11, là cơn bão thứ 15 ở khu vực này trong năm. Năm 2025 ghi nhận số bão và áp thấp nhiệt đới nhiều nhất 30 năm qua; thiên tai, chủ yếu do bão lũ, đã khiến 409 người thiệt mạng, 727 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

Gia Chính