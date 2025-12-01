Cơn bão thứ 15 ở Biển Đông đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở giữa Biển Đông, dự báo gây mưa 70-120 mm, có nơi trên 180 mm cho Nam Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão mất dần năng lượng sau 6 ngày hình thành từ vùng áp thấp nhiệt đới ở phía đông của Philippines. Lúc 13h hôm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 và hầu như ít di chuyển.

Dự báo 1h sáng mai, áp thấp nhiệt đới cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk khoảng 200 km về phía đông, sức gió còn cấp 6, giật cấp 8 và theo hướng nam tây nam với tốc độ 5 km/h, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Gia Lai - Đăk Lăk còn gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động.

Do tác động của hoàn lưu bão Koto và không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống, từ đêm mai đến hết 3/12, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk và Khánh Hòa mưa 70-120 mm, có nơi trên 180 mm.

Bão Koto suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên biển. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Koto được hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở miền Trung Philippines tối 25/11, ít giờ sau vào Biển Đông trở thành cơn bão thứ 15 trên khu vực này, đánh dấu mùa bão, áp thấp nhiệt đới nhiều kỷ lục trong 30 năm qua.

Hai hôm sau, khi ở cách đảo Song Tử Tây 190 km, bão đạt cực đại cấp 12, giật cấp 15. Thời điểm này, cơ quan khí tượng Việt Nam đưa ra hai khả năng di chuyển của bão, trong đó kịch bản xác suất 80% là khi cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500 km, bão đổi hướng lên phía bắc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp và trôi về đất liền Nam Trung Bộ.

Thực tế bão đã đi theo kịch bản này và đổi hướng liên tục. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, giải thích yếu tố chi phối đường đi của bão là áp cao cận nhiệt đới. Những ngày qua áp cao này bắt đầu suy yếu, việc dẫn đường cho bão yếu đi, đồng thời bão càng đi về phía tây thì càng xa hệ thống áp cao nên có xu hướng dịch lên phía bắc.

Để ứng phó với bão này, Thủ tướng đã ban hành công điện, Đăk Lăk đã cấm biển từ 6h ngày 26/11, Khánh Hòa và Lâm Đồng 7h cấm ngày 28/11. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã hạ mực nước hồ chứa để đón lũ, dành dung tích cắt lũ cho hạ du. Đến 5h ngày 26/11, tổng dung tích đón lũ còn lại đạt 320,83 triệu m3.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai giông lốc, sóng lớn do bão Koto đã đánh chìm một tàu ở cách bãi biển Bình Thiên, tỉnh Khánh Hòa khoảng 300 m làm một người chết và hai người mất tích. Tại Lâm Đồng, một người chết do sóng đánh chìm thuyền thúng, 17 lồng, 26 ô nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và 200 m kè bờ biển khu phố Hàm Tiến 1 bị sạt lở.

Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 12/2025, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới.