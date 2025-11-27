Bão Koto mạnh lên cấp 12

Bão Koto tăng lên cấp 12, giật cấp 15 khi ở cách đảo Song Tử Tây 190 km, dự báo vài ngày tới đổi hướng liên tục trên giữa Biển Đông và gây gió mạnh, sóng cao 9 m.

Sáng 27/11, hơn một ngày sau khi mạnh lên thành bão, Koto đã tăng 4 cấp, đạt cực đại cấp 12, giật cấp 15. Lúc 7h, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía bắc, sức gió mạnh nhất 133 km/h và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 km/h, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Dự báo đến 7h ngày mai, bão ở vùng biển phía tây giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía tây bắc, giữ nguyên cường độ và chuyển hướng tây tây nam với tốc độ 5-10 km/h.

Đến ngày 29/11, bão vẫn ở phía tây giữa Biển Đông nhưng giảm còn cấp 11, giật cấp 14 và chuyển hướng tây bắc với tốc độ 5 km/h. Sang ngày 30/11, khi tiếp tục ở khu vực này, bão giảm còn cấp 10, giật cấp 13, hướng bắc tây bắc với tốc độ 3-5 km/h.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang đạt cường độ mạnh nhất 144 km/h, hai ngày tới đổi hướng liên tục nhưng vẫn giữ sức gió; đến 30/11, khi ở ngoài khơi vùng biển Gia Lai, sức gió giảm còn 90 km/h. Đài Hong Kong dự báo bão có thể mạnh lên 120 km/h trong hôm nay, sau đó khi đi chếch lên phía bắc sẽ giảm còn 90 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-9 m. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động mạnh của gió và sóng lớn.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Bảo đảm tính mạng người dân trước bão

Tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh chủ động ứng phó ở mức cao nhất, theo dõi sát diễn biến và hành động từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại. Bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu quả ứng phó.

Các địa phương từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng được yêu cầu kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, rà soát phương án ứng phó theo nhiều kịch bản. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu kiểm tra an toàn hồ đập, đê điều, hạ tầng dân sinh và sản xuất, nhất là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Những khu vực nguy cơ cao như lồng bè, chòi canh, vùng sạt lở và lũ quét phải xây dựng phương án sơ tán dân ngay khi có cảnh báo mưa lớn, gió mạnh. Lực lượng, phương tiện, lương thực và nhu yếu phẩm phải được bố trí sẵn ở các điểm xung yếu để ứng cứu kịp thời.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao cung cấp dự báo đầy đủ, chính xác và liên tục, kịp thời thông báo vùng nguy hiểm để người dân và lực lượng chức năng chủ động phòng tránh. Bộ cũng chịu trách nhiệm đôn đốc các ngành và địa phương triển khai ứng phó, bảo đảm an toàn tàu cá, đê điều, hồ thủy lợi và hoạt động sản xuất.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn. Các bộ Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Y tế triển khai các giải pháp an toàn trong phạm vi quản lý, từ giao thông, điện, viễn thông đến trường học, bệnh viện, du lịch và sản xuất.

Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia được giao theo dõi sát, sẵn sàng huy động lực lượng và điều phối hỗ trợ địa phương ứng phó bão và mưa lũ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã hạ mực nước hồ chứa để đón lũ, dành dung tích cắt lũ cho hạ du. Đến 5h ngày 26/11, tổng dung tích đón lũ còn lại đạt 320,83 triệu m3, gồm các sông: Vu Gia - Thu Bồn 37,87 triệu; Trà Khúc 9,19 triệu; Kôn - Hà Thanh 12,36 triệu; Ba 170,67 triệu; Srêpok 7,97 triệu và Đồng Nai 82,77 triệu.

Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông tối 25/11, là cơn bão thứ 15 ở khu vực này trong năm. Năm 2025 ghi nhận số bão và áp thấp nhiệt đới nhiều nhất 30 năm qua; thiên tai, chủ yếu do bão lũ, đã khiến 409 người thiệt mạng, 727 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

Gia Chính