Bão Koto mạnh lên cấp 11

Gần một ngày sau khi hình thành từ áp thấp nhiệt đới, bão Koto tăng thêm gần ba cấp và dự kiến đạt cường độ cực đại cấp 12 trong 24 giờ tới.

Tối 26/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía đông bắc, gió mạnh nhất 117 km/h (cấp 10-11), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo đến 19h ngày 27/11, bão ở giữa Biển Đông, cách Song Tử Tây 140 km về phía bắc tây bắc, mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, sau đó chuyển hướng tây tây nam và đi chậm lại khoảng 10 km/h. Đến tối 28/11, bão vẫn ở khu vực phía tây giữa Biển Đông, giữ nguyên cường độ rồi di chuyển chậm sang hướng tây. Tối 29/11, bão suy yếu còn cấp 10-11, giật cấp 14 và đổi sang hướng bắc tây bắc.

Theo Đài Khí tượng Nhật Bản, Koto đang trong giai đoạn mạnh nhất với sức gió khoảng 126 km/h và sẽ duy trì mức này trong ngày mai. Đài Hong Kong dự báo bão đạt cực đại 120 km/h rồi giảm còn 105 km/h khi chếch lên phía bắc.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa, có gió mạnh cấp 7-12, giật cấp 15; sóng cao 4-9 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm được cảnh báo có thể chịu tác động lớn.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Koto tối 26/11. Ảnh: NCHMF

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết Koto di chuyển khá chậm, chỉ 5-10 km/h, nên thời gian tồn tại có thể kéo dài đến đầu tháng 12. Bão sẽ bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh và suy yếu từ chiều 29/11.

Theo ông Lâm, với xác suất 80%, khi bão tới kinh tuyến 113, cách bờ Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500 km, bão sẽ đổi hướng bắc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp và trôi dần về đất liền các tỉnh miền Trung.

Với kịch bản này, phía đông giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-9, giật cấp 11, sóng cao 4-6 m; từ ngày 27/11 có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 6-8 m. Đất liền ít khả năng chịu gió bão, nhưng từ đầu tháng 12, khu vực Đà Nẵng - Lâm Đồng có thể mưa lớn diện rộng, tâm mưa tập trung ở ven biển, song không cực đoan như đợt 16-21/11.

Kịch bản thứ hai, với xác suất 20%, bão không đổi hướng mà tiếp tục đi thẳng vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ mạnh nhất trên vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13, sau đó giảm xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới khi tiến về đất liền. Với kịch bản này, từ ngày 29/11, ven biển Đà Nẵng - Lâm Đồng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng 3-5 m và mưa 150-250 mm đến ngày 1/12, vẫn không đạt mức cực đoan như đợt mưa giữa tháng 11.

Cũng trong ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ra công điện yêu cầu các địa phương từ Quảng Trị đến Lâm Đồng theo dõi sát diễn biến bão, thông báo cho tàu thuyền biết hướng di chuyển và vùng nguy hiểm để chủ động phòng tránh; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn khi cần thiết.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã hạ mực nước hồ chứa để đón lũ, dành dung tích cắt lũ cho hạ du. Đến 5h ngày 26/11, tổng dung tích còn lại đạt 320,83 triệu m3, gồm: sông Vu Gia - Thu Bồn 37,87 triệu m3; Trà Khúc 9,19 triệu; Kôn - Hà Thanh 12,36 triệu; Ba 170,67 triệu; Srêpok 7,97 triệu và Đồng Nai 82,77 triệu m3.

Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông trong tối 25/11, trở thành cơn bão thứ 15 ở khu vực này trong năm nay. Năm 2025 là năm nhiều bão và áp thấp nhiệt đới nhất 30 năm qua; thiên tai, chủ yếu do bão lũ, đã khiến 409 người thiệt mạng, 727 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

