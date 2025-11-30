Bão Koto khả năng suy yếu trước khi đổ bộ Nam Trung Bộ

Gần một ngày qua, bão Koto di chuyển chậm, giữ cấp 9 và dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở vùng biển Gia Lai - Đăk Lăk.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h hôm nay, bão Koto ở vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11 và theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 3 km/h. Như vậy bão đã duy trì cấp 9 suốt từ sáng qua đến sáng nay, đường đi khúc khuỷu do liên tục đổi hướng.

Đến 4h ngày mai, bão trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk khoảng 340 km về phía đông, sức gió cấp 9, giật cấp 11 và theo hướng bắc với tốc độ 3 km/h.

Đến 4h ngày 2/12, bão cách bờ biển phía đông các tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk khoảng 230 km về phía đông, sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 10 và chuyển hướng tây tây nam với tốc độ 3-5 km/h.

Đến 4h ngày 3/12, khi ở cách bờ biển phía đông các tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk khoảng 120 km về phía đông bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Koto lúc 4h hôm nay. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 90 km/h, ngày mai khi đổi hướng sẽ giảm còn 72 km/h. Đài Hong Kong thì cho rằng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở vùng biển ngoài khơi Gia Lai - Đăk Lăk.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-7 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh chủ động ứng phó ở mức cao nhất, theo dõi sát diễn biến và hành động từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại. Bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu quả ứng phó.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết đến 6h30 hôm nay, các tỉnh từ Quảng Trị đến An Giang đã thông báo, hướng dẫn cho 66.843 phương tiện với 335.340 người biết diễn biến bão và áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Hiện không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm. Các địa phương từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã hạ mực nước hồ chứa, dành dung tích cắt lũ cho hạ du.

Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông tối 25/11, là cơn bão thứ 15 ở vùng biển này. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất trong vòng 30 năm, vượt qua năm 2017.

Bão lũ từ đầu năm đã khiến 409 người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn 85.000 tỷ đồng. Năm 2025 ghi nhận số bão và áp thấp nhiệt đới nhiều nhất 30 năm; thiên tai, chủ yếu do bão lũ, đã khiến 409 người thiệt mạng, 727 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

