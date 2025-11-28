Bão Koto giảm còn cấp 11, hướng vào Gia Lai

Bão Koto chếch xuống phía nam, sau đó đổi lên hướng bắc, tốc độ chỉ 3-5 km/h, dự kiến khoảng ngày 1-2/12 ảnh hưởng đến Gia Lai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h hôm nay, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía tây bắc, sức gió mạnh nhất 117 km/h, cấp 11, giật cấp 14, giảm một cấp so với hôm qua và đang theo hướng tây nam với tốc độ 5 km/h.

Dự báo đến 7h ngày mai, bão trên vùng biển phía tây của giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía tây bắc, sức gió còn cấp 10, giật cấp 14, chuyển hướng tây bắc với tốc độ 3 km/h.

Đến 7h ngày 30/11, bão trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai khoảng 290 km về phía đông, sức gió còn cấp 9-10, giật cấp 13, tiếp tục chuyển hướng bắc tây bắc với tốc độ 5 km/h.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Koto, sáng 28/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đến 7h ngày 1/12, bão trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai khoảng 210 km về phía đông, sức gió cấp 8-9, giật cấp 12 và theo hướng tây với tốc độ 3-5 km/h.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 108 km/h, sáng nay hướng xuống nam sau đó đổi hướng đi lên phía bắc. Cơ quan này dự báo bão giảm còn 65 km/h khi đổ bộ Gia Lai vào ngày 2/11. Đài Hong Kong thì cho rằng quá trình bão đi lên phía bắc sẽ giảm cường độ, khu vực đổ bộ sẽ là phía bắc tỉnh Gia Lai.

Ảnh hưởng của bão, giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 7-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-9 m. Vùng biển ngoài khơi Gia Lai đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, giải thích yếu tố chi phối đường đi của bão là áp cao cận nhiệt đới. Hiện áp cao này bắt đầu suy yếu, việc dẫn đường cho bão yếu đi, đồng thời bão càng đi về phía tây thì càng xa hệ thống áp cao này nên có xu hướng dịch lên phía bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh chủ động ứng phó ở mức cao nhất, theo dõi sát diễn biến và hành động từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại. Bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu quả ứng phó.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.732 phương tiện với 281.689 người biết diễn biến bão Koto để chủ động phòng tránh. Hiện không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm. Các địa phương từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã hạ mực nước hồ chứa, dành dung tích cắt lũ cho hạ du.

Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông tối 25/11, là cơn bão thứ 15 ở khu vực này trong năm. Năm 2025 ghi nhận số bão và áp thấp nhiệt đới nhiều nhất 30 năm qua; thiên tai, chủ yếu do bão lũ, đã khiến 409 người thiệt mạng, 727 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

Gia Chính