Bão Koto còn cấp 9, hướng Gia Lai - Đăk Lăk

Bão Koto gần như ít di chuyển và đang chịu tác động của không khí lạnh nên sẽ giảm cường độ, dự báo suy yếu trước khi vào đất liền.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h hôm nay, tâm bão Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 310 km về phía tây bắc, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 9-10, giật cấp 13 và đang theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 5-10 km/h.

Dự báo đến 4h ngày mai, bão trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk khoảng 330 km về phía đông, giữ cường độ nhưng chuyển hướng bắc, tốc độ giảm còn 3-5 km/h.

Đến 4h ngày 1/12, bão trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk khoảng 300 km về phía đông, sức gió còn cấp 9, giật cấp 12 và chuyển hướng tây với tốc độ 3 km/h.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Koto. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đến 4h ngày 2/12, bão trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk khoảng 230 km về phía đông, sức gió giảm còn cấp 8-9, giật cấp 12 và chuyển hướng tây tây nam với tốc độ 3-5 km/h.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 90 km/h và duy trì sức gió này đến vùng bờ biển Gia Lai - Đăk Lăk sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đài Hong Kong thì cho rằng bão đang mạnh 105 km/h, sẽ giảm xuống còn 65 km/h trước khi vào vùng bờ biển Gia Lai - Đăk Lăk.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-8 m. Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió cấp 6-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Cùng lúc này, vùng biển ngoài khơi Malaysia cũng đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động. Cơ quan khí tượng dự báo hôm nay áp thấp nhiệt đới này sẽ vào Biển Đông và trở thành xoáy thuận thứ 21 trên khu vực này trong năm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh chủ động ứng phó ở mức cao nhất, theo dõi sát diễn biến và hành động từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại. Bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu quả ứng phó.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.732 phương tiện với 281.689 người biết diễn biến bão Koto để chủ động phòng tránh. Hiện không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm. Các địa phương từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã hạ mực nước hồ chứa, dành dung tích cắt lũ cho hạ du.

Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông tối 25/11, là cơn bão thứ 15 ở khu vực này trong năm. Năm 2025 ghi nhận số bão và áp thấp nhiệt đới nhiều nhất 30 năm qua; thiên tai, chủ yếu do bão lũ, đã khiến 409 người thiệt mạng, 727 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

