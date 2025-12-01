Bão Koto còn cấp 8, sẽ suy yếu trước khi vào đất liền

Chịu tác động của không khí lạnh, dự báo bão Koto suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h ngày 1/12, bão Koto trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật cấp 10 và ít dịch chuyển. Như vậy sau hai ngày giữ cường độ cấp 9, bão đã giảm xuống một cấp, đường đi gấp khúc do chịu tác động của nhiều hình thái thời tiết.

Dự báo đến 4h ngày mai, khi ở trên vùng biển phía tây bắc của giữa Biển Đông, cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk khoảng 170 km về phía đông, bão giảm thành áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8 và theo hướng tây nam với tốc độ 5 km/h. Đến 4h ngày 3/12, khi ở trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Koto giảm cấp do chịu tác động của không khí lạnh từ phương bắc trên xuống và đã ở cuối vòng đời cơn bão.

Dự báo hướng đi của bão Koto lúc 4h hôm nay. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 72 km/h, trong hôm nay giảm còn 65 km/h và ngày mai suy yếu xuống dưới cấp bão. Đài Hong Kong thì cho rằng bão đang còn 65 km/h và cũng sẽ suy yếu trong 24 giờ tới.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-6 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh chủ động ứng phó ở mức cao nhất, theo dõi sát diễn biến và hành động từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại. Bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu quả ứng phó.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết đến 6h30 hôm nay, các tỉnh từ Quảng Trị đến An Giang đã thông báo, hướng dẫn cho 66.843 phương tiện với 335.340 người biết diễn biến bão và áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Hiện không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm. Các địa phương từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã hạ mực nước hồ chứa, dành dung tích cắt lũ cho hạ du.

Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông tối 25/11, là cơn bão thứ 15 ở vùng biển này. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất trong vòng 30 năm, vượt qua năm 2017.

Bão lũ từ đầu năm đã khiến 409 người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn 85.000 tỷ đồng. Năm 2025 ghi nhận số bão và áp thấp nhiệt đới nhiều nhất 30 năm; thiên tai, chủ yếu do bão lũ, đã khiến 409 người thiệt mạng, 727 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

Gia Chính