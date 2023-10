Bão Koinu suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Chiều 9/10, Koinu, cơn bão thứ tư ở Biển Đông đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vài giờ tới sẽ tan trên đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 6-7, giật cấp 9.

Những giờ tới, áp thấp nhiệt đới theo hướng tây nam với tốc độ 15 km/h và suy yếu thành vùng áp thấp ở trên đảo Hải Nam.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Trong 12 giờ tới, vùng biển tây bắc của bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao 1-2 m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao 2-4 m. Từ sáng 10/10, vịnh Bắc Bộ sóng cao 2-3 m.

Đài khí tượng Nhật Bản dừng dự báo về bão Koinu, trong khi đài Hong Kong cho biết áp thấp nhiệt đới những giờ tới tan trước khi vào đảo Hải Nam.

Chuyên gia dự báo khí tượng giải thích Koinu lúc mạnh lên, lúc lại nhanh chóng suy yếu do tương tác với không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống. Ban đầu, Koinu được dự báo tan ở bắc Biển Đông ngày 8/10, nhưng sau đó bất ngờ mạnh lên do không khí lạnh xuống muộn.

Hôm nay, bão suy yếu nhanh, kết thúc vòng đời sớm một ngày so với dự báo do tương tác với không khí lạnh. Đêm nay, khối không khí này tràn xuống Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, kéo nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 26 độ C ở đồng bằng, dưới 15 độ C ở vùng núi. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa to trong các ngày 10-13/10.

Gia Chính