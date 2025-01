Bảo kê bán đào quất trên phố, thu hơn 3 tỷ đồng

Thanh Hóa7 nghi can tự ý kẻ vạch vỉa hè cho thuê, thu tiền bảo kê của các tiểu thương bán đào quất dịp Tết, thu hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an các huyện Quảng Xương, Triệu Sơn bắt 7 nghi can với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê bán đào, quất dịp Tết tại khu vực đại lộ CSEPD thuộc các phường Đông Vệ, Quảng Thắng và An Hưng, thành phố Thanh Hóa.

7 nghi phạm gồm: Bùi Sỹ Ba (tức Ba "Gà"), 56 tuổi, ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương; Lê Nguyên Cường (Cường "Chíp"), 35 tuổi; Nguyễn Văn Sơn, 41 tuổi; Nguyễn Văn Lâm, 35 tuổi, đều ở phường Quảng Thắng; Lương Bá Dương, 29 tuổi, ở phường Hàm Rồng; Nguyễn Đình Chiến (Chiến "Rô"), 35 tuổi, ở phường Quảng Hưng và Nguyễn Văn Thương, 29 tuổi, ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Nhóm nghi can bị cảnh sát bắt ngày 26/1. Ảnh: Lam Sơn

Công an cáo buộc, những ngày cận Tết Nguyên đán, nhóm này thu tiền bảo kê của người bán đào, quất hoặc cây cảnh quanh khu vực thành phố Thanh Hóa.

Các nghi can khai không được cơ quan chức năng cho phép nhưng đã cử người tự ý phân lô, đánh số rồi thu tiền của tiểu thương đến bán đào với giá từ 1,5 đến 10 triệu đồng mỗi lô mặt tiền 5 m vỉa hè, tùy địa điểm. Nhà chức trách ước tính số tiền thu từ hoạt động này lên tới một tỷ đồng.

Với những người chở đào cành hoặc từ Quảng Xương, Triệu Sơn... bằng xe máy đến bán tại khu vực đại lộ CSEPD, nhóm này tiếp cận, đe dọa và thu tiền bảo kê từ 10.000 đồng với cành nhỏ nhất đến 50.000 đồng một cành lớn trong ngày. Đến ngày hôm sau, người dân nếu chưa bán được sẽ phải đóng thêm lần nữa.

Sau khi thu tiền, nhóm này sẽ bấm ghim, gắn tem đánh dấu địa bàn. Ai không chấp hành sẽ bị đuổi đi, phá đào hoặc đe dọa gây thương tích. Mỗi ngày các nhóm thu được khoảng 500-1.000 người, với tổng số khoảng hai tỷ đồng.

Công an đang mở rộng vụ án.

Lam Sơn