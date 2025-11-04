Bão Kalmaegi tàn phá Philippines

Bão Kalmaegi, tên địa phương là Tino, đổ bộ Philippines vào đêm 3/11, rạng sáng 4/11 gây mưa to, gió lớn, với sức gió duy trì 150 km/h và gió giật tới 205 km/h.
Một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất Philippines là Cebu, khi gió bão làm gãy đổ nhiều cột điện, cây cối, trong khi mưa lớn gây ngập lụt, cuốn trôi nhiều phương tiện.
Bão gây ngập lụt nghiêm trọng ở Bacayan, Cebu ngày 4/11. Video: X/Volcaholic
Cơ quan ứng phó thảm họa Philippines cho biết cơn bão khiến ít nhất một người chết và gần 60.000 người chịu ảnh hưởng. Hiện chưa có thông tin về trường hợp bị thương, mất tích trong bão.
Hàng loạt ngôi nhà bị tốc mái, ôtô bị cuốn trôi trên đường khi bão Kalmaegi quét qua.
Cư dân Miriam Vargas, 34 tuổi, ở quần đảo Dinagat, kể lại rằng cô đã ôm các con cầu nguyện trong bóng tối khi mưa to và gió lớn bắt đầu nổi lên từ đêm 3/11.
"Tôi nghe thấy tiếng gió rít và cả tiếng đồ đạc rơi xuống. Lúc đó chúng tôi bị mất điện khoảng một giờ, không thể nhìn thấy gì", Vargas nói.
Sức tàn phá của bão Kalmaegi khiến nhiều người dân Philippines nhớ lại siêu bão Rai, tên địa phương là bão Odette, đổ bộ năm 2021. Cơn bão khi đó khiến hơn 400 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.
Người dân ở Cebu dọn dẹp đống đổ nát trên đường phố sau khi bão đi qua.
Mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực ở Philippines ngập lụt. Nhân viên chính quyền Cebu Rhon Ramos xác nhận nhiều người dân bị mắc kẹt trên mái nhà đang đợi được giải cứu, thêm rằng thậm chí một số địa điểm sơ tán cũng bị ngập.
"Nước dâng rất nhanh. Nước lũ tràn vào khoảng 3h, đến một giờ sau, tình hình đã không thể kiểm soát, mọi người cũng không thể ra khỏi nhà. Tôi đã ở đây 28 năm và đây là lần lụt tồi tệ nhất tôi từng trải qua", Don del Rosario, 28 tuổi, ở thành phố Cebu, nói.
Người dân trèo lên mái nhà tránh lũ ở khu Liloan. Video: X/Philippine News Agency
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Philippines cứu hộ người dân ở khu Talamban.
Philippines hứng chịu trung bình khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Chuyên gia khí tượng Charmagne Varilla cảnh báo nước này có thể trải qua ít nhất 3-5 cơn bão nữa trong tháng 12. Các nhà khoa học cảnh báo rằng những cơn bão đang xảy ra thường xuyên và mạnh hơn do biến đổi khí hậu.
Ảnh: AFP, AP, Reuters, CND