Bão Kalmaegi tàn phá Philippines

Cư dân Miriam Vargas, 34 tuổi, ở quần đảo Dinagat, kể lại rằng cô đã ôm các con cầu nguyện trong bóng tối khi mưa to và gió lớn bắt đầu nổi lên từ đêm 3/11.

"Tôi nghe thấy tiếng gió rít và cả tiếng đồ đạc rơi xuống. Lúc đó chúng tôi bị mất điện khoảng một giờ, không thể nhìn thấy gì", Vargas nói.