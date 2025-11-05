Bão Kalmaegi khiến ít nhất 66 người thiệt mạng ở Philippines

Ít nhất 66 người thiệt mạng, trong đó có 6 người trên trực thăng cứu hộ của quân đội, sau khi bão Kalmaegi tàn phá miền trung Philippines.

Giới chức Philippines hôm nay cho biết tỉnh Cebu, nơi bão Kalmaegi quét qua và gây lũ lụt nghiêm trọng, là địa phương hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất về người, với 49 trường hợp tử vong.

17 ca tử vong khác được ghi nhận ở các địa phương xung quanh, trong đó có 6 quân nhân thiệt mạng trong vụ trực thăng quân sự rơi tại đảo Mindanao trong lúc đang làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo sau bão. Cơ quan ứng phó thảm họa Philippines nói rằng 13 người vẫn mất tích.

Nhiều khu dân cư ngập trong nước lũ, buộc người dân phải trèo lên mái nhà cầu cứu. Hội Chữ thập đỏ Philippines nhận được nhiều cuộc gọi từ những người mắc kẹt trên mái nhà, song lực lượng cứu hộ cứu nạn phải đợi nước lũ rút bớt để giảm thiểu rủi ro.

Xe cộ ngổn ngang trên đường phố Cebu, Philippines hôm 4/11 sau bão Kalmaegi. Ảnh: AFP

Cebu, tỉnh đông đúc với hơn 2,4 triệu dân, đã ban bố tình trạng thiên tai để chính quyền có thể nhanh chóng giải ngân tiền cứu trợ khẩn cấp. Khung cảnh hoang tàn bao phủ Cebu khi nước lũ rút dần, để lộ những ngôi nhà bị tàn phá, xe cộ bị lật úp và đống đổ nát ngổn ngang.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines PAGASA cho biết bão đã suy yếu sau khi đổ bộ nước này, song được dự báo mạnh trở lại khi vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Việt Nam cho biết đến 4h ngày 6/11, tâm bão cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550 km, đạt cực đại 166 km/h, cấp 14, giật tăng ba cấp, giữ hướng nhưng tốc độ tăng lên 25 km/h. Bão sau đó đi vào Quảng Ngãi - Đăk Lăk, đến 4h ngày 7/11 sức gió giảm còn cấp 9-10, giật cấp 12, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP, AP)