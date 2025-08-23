Bão Kajiki tăng ba cấp, gây mưa diện rộng

22h hôm nay, bão Kajiki đã tăng lên cấp 11, dự kiến tối mai có thể đạt cấp 13, gây gió mạnh và mưa to cho đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Huế.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 22h, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 165 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất 117 km/h, cấp 11, giật cấp 13, tăng ba cấp so với 7h.

Di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20-25 km/h, đến 22h ngày mai, tâm bão trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Nghệ An khoảng 340 km, cách Hà Tĩnh khoảng 320 km. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 15 và di chuyển theo hướng tây tây bắc.

Đến trưa 25/6, bão đổ bộ khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị, mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sau đó đi sâu vào Trung Lào.

Cơ quan khí tượng xác định rủi ro thiên tai cấp 4 trên thang 5 cấp đối với vùng biển ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị, đất liền Thanh Hóa - bắc Quảng Trị. Rủi ro cấp ba đối với phía tây Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển nam Quảng Trị - Huế.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo bão sẽ càng tăng cường độ khi đến gần đất liền, nếu như khi ở gần đặc khu Hoàng Sa là 108 km/h thì sẽ đạt cực đại 144 km/h. Đài Hong Kong đưa ra nhận định tương tự về cường độ và cho rằng tâm bão sẽ vào Nghệ An - Hà Tĩnh.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết Kajiki nguy hiểm do tác động của tổ hợp: gió rất mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ lũ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Vùng đặc biệt nguy hiểm là Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị. Người dân cần khẩn trương chằng chống nhà cửa, sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này.

Bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) đang có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão 7-9 m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều mai, vùng biển Thanh Hóa - Huế (gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh dần từ cấp 6 đến cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm 7-9 m.

Từ chiều mai, bắc vịnh Bắc Bộ (gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía nam bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng ven biển Ninh Bình - bắc Quảng Trị nước dâng do bão cao 0,5-1,5 m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 3,3-3,8 m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,5-4 m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) 2,5-23 m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) 1,5- 2 m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo Thanh Hóa - bắc Quảng Trị.

Thang cảnh báo bão. Ảnh: Duy Khánh

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ đêm mai, trên đất liền Thanh Hóa - Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Mưa lớn do bão sẽ bắt đầu từ đêm mai đến hết ngày 26/8. Đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ và Thanh Hóa - Huế mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Riêng Thanh Hóa - bắc Quảng Trị mưa 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Hà Nội, Đà Nẵng sẽ mưa trong ngày 25-26/8. Ngoài ra, ngày 25-27/8, Thượng và Trung Lào cũng có khả năng xảy ra mưa lớn 100-250 mm, cục bộ trên 500 mm. Mưa lớn ở Lào có nguy cơ gây sạt lở đất, lũ quét cho vùng núi các tỉnh Trung Bộ.

Tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão

Trong công điện chiều 23/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó bão Kajiki, đặc biệt là các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi. Địa phương phải khẩn trương sơ tán dân, cấm biển từ ngày 24/8, huy động lực lượng giúp dân chằng chống nhà cửa, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực nguy cơ bị chia cắt.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo địa phương đình hoãn các cuộc họp không cần thiết, hạn chế giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng; vận hành chủ động, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi không để xảy ra lũ chồng lũ, không để bị động bất ngờ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao nhiệm vụ theo dõi diễn biến bão và đảm bảo an toàn đê điều, sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo ứng phó bão tại Thanh Hóa, Nghệ An. Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão và mưa lũ tại Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Kajiki hình thành từ một vùng áp thấp trên đảo Luzon của Philippines, đến sáng 22/8 mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và thành bão ít giờ sau đó. Vòng đời một cơn bão thường 7-8 ngày, Kajiki mới được ba ngày, còn rất "trẻ và khỏe" nên khả năng tác động rất lớn.

Trước Kajiki, năm nay Biển Đông đã xuất hiện 4 cơn bão, cơn gần nhất là Wipha đổ bộ đất liền Hưng Yên - Ninh Bình ngày 22/7. Bão mạnh cấp 9-10 gây mưa lớn, đặc biệt là hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, làm hai người chết do lũ cuốn và sạt lở, 5 người bị thương.

Gia Chính