Bão Kajiki mạnh cấp 14, đổ bộ Thanh Hóa - Nghệ An vào chiều nay

Đêm qua bão đã chếch lên phía bắc, dự báo đổ bộ vào Thanh Hóa - Nghệ An vào chiều nay, sức gió mạnh nhất 166 km/h, cấp 14, tương đương với Yagi năm ngoái.

Khoảng 4h hôm nay, bão Kajiki còn cách Hà Tĩnh khoảng 200 km, cách bắc Quảng Trị 180 km, nhưng các trạm quan trắc trên đảo và ven biển đã ghi nhận gió mạnh. Cụ thể trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) ghi nhận gió cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô (Quảng Ninh) cấp 6, giật cấp 9, Bãi Cháy (Quảng Ninh) cấp 6, giật cấp 8; Hòn Ngư (Nghệ An) cấp 7, giật cấp 8; Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 6, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sau gần 20 giờ di chuyển tiến gần đất liền, bão vẫn duy trì sức gió 166 km/h, cấp 14, giật 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Dự kiến hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Kajiki, sáng 25/8. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đến 16h, bão giữ cường độ, hướng đi và tốc độ khi ở trên vùng biển ven bờ Thanh Hóa - bắc Quảng Trị, sau đó đi vào đất liền khu vực giữa Thanh Hóa - Nghệ An. Như vậy so với dự báo chiều qua, hướng di chuyển của bão đã chếch một chút lên phía bắc, không đi vào khu vực giữa Nghệ An - Hà Tĩnh.

Đến 4h ngày mai, khi ở Trung Lào, Kajiki vẫn giữ cường độ bão cấp 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết, bão hiện đang mạnh 144 km, những giờ tới khi vào gần đất liền tăng lên 162 km/h. Đài Hong Kong thì cho rằng bão đang mạnh 155 km/h và giữ cường độ này khi đi vào Thanh Hoá - Nghệ An.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển tây Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5 m.

Vùng biển Thanh Hóa - Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên 10-11, vùng gần tâm bão đi qua 12-14, giật 17; sóng

Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng nam Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 8-9, giật 11; sóng biển cao 3-5 m.

Di dân chống bão tại Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Vùng ven biển và các đảo Hải Phòng - bắc Quảng Trị nước dâng do bão cao 0,5-1,8 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1-1,8 m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,5-4 m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,8-2,3 m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,7-4,2 m, Hòn Ngư (Nghệ An) 3,5-4 m, Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6 m.

Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước dâng và sóng trong bão rất cao vào chiều và tối nay. Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy. Từ sáng nay, trên đất liền Thanh Hóa - bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật 12-14. Riêng nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh cấp 12- 14, giật 15-16; vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình cấp 6-8, giật 9-10. Nay và mai, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và Thanh Hóa - Huế mưa 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng Thanh Hóa - bắc Quảng Trị mưa 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm trong ba giờ. Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng cũng mưa giông trong khoảng thời gian này. Từ chiều ngày 25-27/8, Thượng và Trung Lào mưa 100-250 mm, riêng Trung Lào trên 500 mm.

Để ứng phó với cơn bão này, Chính phủ đã ban hành hai công điện, các bộ ngành liên quan cũng đưa ra nhiều chỉ đạo. Hôm qua, Sở chỉ huy tiền phương đã được thành lập, trụ sở đặt tại Quân khu 4 ở Nghệ An, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp phòng chống bão với các bộ ngành, địa phương.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 16h ngày 24/8 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.617 tàu thuyền với 248.840 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động tránh trú. Hiện 8 tỉnh, thành đã cấm biển gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Các tỉnh Thanh Hóa - Huế tổ chức rà soát, lập phương án sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm. Dự kiến tổng cộng 90.285 hộ với 325.570 người phải di dời, trong đó Thanh Hóa 62.600 người, Nghệ An 38.630, Hà Tĩnh 16.930, Quảng Trị 155.210 và TP Huế 52.180.