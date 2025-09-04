Bão Kajiki gây thiệt hại 2.900 tỷ đồng

Kajiki, cơn bão thứ 5 trên Biển Đông, đã gây thiệt hại 2.900 tỷ đồng cho các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 4/9, ông Nguyễn Trường Sơn, Cục phó Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết bão Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh ngày 25/8 đã làm 9 người chết, mất tích, trong đó có ba người do bão, một người do giông lốc, 5 người do lũ cuốn và 77 người bị thương.

Mưa bão làm hơn 38.600 nhà dân bị tốc mái, 510 nhà bị sập, 411 điểm trường hư hỏng; hơn 104.000 ha lúa, hơn 17.200 ha hoa màu bị ngập, 11.700 ha rừng bị gãy đổ. Hơn 154.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hơn 8.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập và 102 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng.

Thanh Hóa ghi nhận 11 sự cố đê điều; 2,7 km bờ sông, bờ bao, 5,3 km kênh mương, 667 sạt lở.

Mưa lớn, lũ lên cao gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và các đô thị, trong đó có Hà Nội. Đến hôm nay, hàng nghìn hộ dân ngoại thành Hà Nội ở các xã Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị, Kiều Phú vẫn sống chung với ngập úng.

Tàu thuyền của người dân Cẩm Nhượng, Hà Tĩnh hư hỏng hàng loạt sau bão. Ảnh: Nguyễn Đông

Ba sự cố lưới điện 500KV, bốn sự cố lưới 220KV, 14 sự cố lưới 110KV, 3.500 cột điện gãy đổ trong hai ngày 25-26/8 khiến trên 2,5 triệu khách hàng, chủ yếu ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa bị mất điện. Tổng thiệt hại vật chất do bão Kajiki là 2.900 tỷ đồng.

Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ 15,4 tỷ đồng, Thanh Hóa 3,6 tỷ đồng. Bộ Y tế đã xuất cấp 1,2 tấn hóa chất khử khuẩn Cloramin B cho Nghệ An, Quảng Trị để phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ; phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ 576.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs, 700 can đựng nước sạch.

Bão Kajiki hình thành trên Biển Đông ngày 23/8, đạt cực đại cấp 15, giật cấp 17 khi gần bờ biển miền Trung - tương đương bão Yagi năm 2024 và mạnh hơn bão Doksuri năm 2017. Khi sát bờ biển, bão đi chậm lại, trong ba giờ gần như đứng yên. Chiều 25/8, bão đổ bộ vào Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, hoành hành hơn 10 tiếng, cường độ cấp 10-11.

Ảnh hưởng của bão, miền Trung và một số tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ mưa rất lớn. Lượng mưa ngày 25-26/8 ở nhiều nơi lên 600-700 mm, đẩy lũ sông Mã, Lèn (Thanh Hóa); sông Sào, Hoàng Long (Ninh Bình); sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu (Nghệ An); sông Bôi, Tích (Hà Nội) lên báo động ba.

Toàn cảnh bão Kajiki Toàn cảnh bão Kajiki. Video: Đức Hùng - Nguyễn Đông

Từ nay đến cuối năm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định còn 5-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam. Dự kiến không khí lạnh sẽ đến sớm, gây mưa lũ phức tạp.

Gia Chính