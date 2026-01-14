Báo Indonesia: 'Việt Nam sáng cửa vào bán kết U23 châu Á'

Một số hãng tin lớn của Indonesia cho rằng Việt Nam có nhiều cơ hội thắng hơn UAE trong trận tứ kết giải U23 châu Á 2026.

* Việt Nam - UAE: 22h30 thứ Sáu 16/1, trên VnExpress.

Trong bài "Việt Nam là ứng viên nặng ký vào bán kết U23 châu Á", trang CNN phiên bản tiếng Indonesia nhận xét thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thể hiện ấn tượng ở vòng bảng, và chỉ phải gặp "đối thủ tầm trung" như UAE (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) ở tứ kết.

"Sức mạnh của Việt Nam càng được bộc lộ rõ rệt ở trận thắng Arab Saudi tại lượt cuối bảng A", bài có đoạn. "Arab Saudi không phải đối thủ tầm thường, lại được chơi trên sân nhà. Nhưng chất lượng không thể phủ nhận của Khuất Văn Khang cùng các đồng đội đã hoàn toàn khuất phục các cầu thủ chủ nhà".

Tiền vệ Nguyễn Công Phương (số 18) đi bóng trong trận Việt Nam thắng Arab Saudi, trên sân Prince Abdullah al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi, lượt cuối bảng A U23 châu Á tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Trước khi thắng Arab Saudi 1-0, Việt Nam đã hạ Jordan 2-0 và Kyrgyzstan 2-1. Những kết quả này giúp thầy trò HLV Kim đứng đầu bảng A, và chỉ phải gặp UAE thay vì Nhật Bản ở tứ kết.

Theo báo Indonesia, lối chơi hiệu quả và chính xác là yếu tố quan trọng góp phần vào thành tích của Việt Nam.

UAE vốn chỉ nằm trong nhóm hạt giống số ba trước lễ bốc thăm vòng chung kết giải U23 châu Á 2026, trong khi Việt Nam ở nhóm hai. Theo CNN, màn thể hiện ở vòng bảng vừa qua càng chứng tỏ UAE không phải ứng viên sáng giá. "Việt Nam đã chứng minh được khả năng thắng các đại diện Trung Đông như Jordan và Arab Saudi ở vòng bảng", báo viết thêm. "Vì vậy thầy trò Kim có cơ hội lớn vào bán kết. Tuy nhiên, họ không thể xem thường UAE. Nếu chơi dưới sức, Việt Nam sẽ bị loại".

Trang Tribun News cũng đánh giá cao cơ hội đi tiếp của Việt Nam ở tứ kết. "Việt Nam có lợi thế đáng kể, là được nghỉ nhiều hơn UAE một ngày, nên sẽ có trạng thái thể lực tốt hơn", bài có đoạn. "Việt Nam cũng toàn thắng ở vòng bảng, và không vắng cầu thủ nào tại tứ kết".

Trang báo này còn khen ngợi hình ảnh đẹp của các cầu thủ Việt Nam sau trận thắng chủ nhà. Tiền vệ số 10 Arab Saudi, Musab Al-Juwayr ngồi thụp xuống sân và bật khóc sau hiệu còi mãn cuộc. Anh được các cầu thủ như Nguyễn Đình Bắc, Phạm Minh Phúc tới động viên. Sau khi Arab Saudi thua Jordan ở lượt hai vòng bảng, Al-Juwayr cũng khóc nhưng bị đối thủ chế giễu.

Có một vấn đề của Việt Nam được truyền thông Indonesia cảnh báo, là số lượng cầu thủ đã nhận thẻ vàng. Đã có 7 cầu thủ nhận một thẻ vàng ở vòng bảng, là Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Võ Anh Quân, Phạm Lý Đức, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương và Đình Bắc. Cầu thủ nào trong nhóm này nhận thêm một thẻ vàng ở trận tứ kết với UAE, sẽ bị treo giò ở bán kết.

Theo điều lệ giải, đến bán kết mới xóa thẻ vàng, để các cầu thủ không có nguy cơ bị treo giò ở chung kết vì nhận hai thẻ vàng. Vì thế, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, Trần Quốc Tuấn đã phải nhắc nhở cầu thủ chơi tập trung và không để nhận thêm thẻ vàng trước UAE.

Hoàng An tổng hợp