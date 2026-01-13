Báo Indonesia: 'U23 Việt Nam làm nên lịch sử cho Đông Nam Á'

Truyền thông Indonesia dành nhiều lời ngợi ca cho bóng đá Việt Nam, với thành tích toàn thắng vòng bảng U23 châu Á 2026.

"Việt Nam nhấn chìm Arab Saudi để làm nên lịch sử cho bóng đá ASEAN", là tiêu đề bài trên báo CNN phiên bản tiếng Indonesia. "Đây là lần đầu một đại diện Đông Nam Á đứng đầu bảng ở vòng chung kết U23 châu Á. Trước đây, thành tích tốt nhất của các đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia chỉ là nhì bảng".

Việt Nam (áo trắng) trong trận thắng Arab Saudi trên sân Prince Abdullah al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi, lượt cuối bảng A U23 châu Á tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Trước giải năm nay, đã có 6 lần một đội Đông Nam Á vào tứ kết U23 châu Á, là Việt Nam và Malaysia năm 2018, Thái Lan 2020, Việt Nam 2022, Việt Nam và Indonesia 2024. Nhưng cả 6 lần đó, các đội ASEAN chỉ đứng nhì bảng.

HLV Kim Sang-sik đã giúp Việt Nam làm nên lịch sử khi toàn thắng ba trận bảng A kỳ này. Đội lần lượt hạ Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và Arab Saudi 1-0, giành 9 điểm tuyệt đối.

Trong một bài viết khác sau trận tối 12/1, kênh CNN nhận xét Việt Nam chơi mà "không hề sợ sệt Arab Saudi". Đoàn quân Kim không chỉ chặn đứng mọi pha tấn công của chủ nhà, còn ghi bàn duy nhất nhờ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc phút 64.

Trang thể thao Indonesia Bola thì coi chiến thắng 1-0 của Việt Nam là "bất ngờ". "Sau hai trận đầu đều thắng, Việt Nam nhập cuộc tự tin hơn hẳn đối thủ", bài viết có đoạn. "Còn Arab Saudi thua Jordan ở lượt hai, nên tỏ ra thiếu tự tin. Dù bị đánh giá thấp hơn, Việt Nam chơi kỷ luật và đánh cướp ba điểm khỏi tay chủ nhà".

KSA - VIE Diễn biến chính trận Arab Saudi 0-1 Việt Nam.

Báo Tribun News cũng đánh giá Việt Nam đã là số một Đông Nam Á. "Việt Nam là đầu tàu khu vực mỗi khi gặp đối thủ hàng đầu châu Á", báo viết. "Đội đang hướng tới thành tích lịch sử vào chung kết như giải năm 2018. Màn trình diễn của thầy trò Kim xứng đáng được khen ngợi đặc biệt".

Trong một bài viết khác, tờ báo này so sánh chiến tích của Việt Nam tại U23 châu Á 2026 với việc Indonesia sớm dừng bước ở vòng loại. Kỳ trước, Indonesia vào tới bán kết, nhưng lần này họ bị Lào cầm hòa ở vòng loại. "Thành tích của Việt Nam không phải ngẫu nhiên, vì họ toàn thắng ba trận vòng bảng", bài viết có đoạn. "Còn Indonesia chịu số phận bi thảm vì không thể vào VCK".

Trang thể thao Thái Lan Think Curve cũng thừa nhận kỷ lục của U23 Việt Nam, đồng thời khen đội đã "trình diễn tuyệt vời" tại giải này. Đây là lần thứ tư Việt Nam vượt qua vòng bảng U23 châu Á, sau các năm 2018, 2022 và 2024. Thành tích này tốt hơn các đội Đông Nam Á khác gộp lại.

Trên fanpage của CLB Manila Montet FC ở Philippines sáng nay còn có bài đăng "Việt Nam thắng, cả Đông Nam Á thắng". Trong đó, tác giả nhắc đến chiến thắng bản lĩnh, kỷ luật và tràn đầy khát khao của thầy trò HLV Kim, sau đó liên hệ đến bóng đá Philippines cũng như các quốc gia khác trong khu vực. "Khi người hàng xóm của chúng ta đối đầu và thắng một gã khổng lồ của châu lục, thì đó là thông điệp gửi đến tất cả các nước khác ở Đông Nam Á - trong đó có Philippines. Đó là: Sân chơi này không dành cho riêng ai. Nó không giới hạn ai. Và ai trong chúng ta cũng có thể tiếp cận đến đẳng cấp đó".

Tác giả sau đó tiếp tục phân tích lý do chiến thắng của Việt Nam, cho rằng đội bóng có cấu trúc tốt, kiên trì, vững vàng, đoàn kết - vốn là những điều có thể xây dựng được nếu tất cả cùng chung chí hướng. "Nếu Việt Nam làm được, thì không có lý do gì Philippines không thể mơ lớn hơn, nỗ lực hơn và hướng đến mục tiêu cao hơn. Bóng đá Đông Nam Á đang trỗi dậy", bài viết nhấn mạnh. "Khi những người anh em của chúng ta trưởng thành, chúng ta cũng có thể lớn lên cùng họ".

Hoàng An tổng hợp