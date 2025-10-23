Báo Indonesia: 'IOC tiêu chuẩn kép'

Indonesia phản ứng mạnh sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) kêu gọi các liên đoàn thể thao quốc tế ngừng tổ chức giải đấu ở nước này.

Trên báo CNN phiên bản tiếng Indonesia, bài viết có tiêu đề "IOC tiêu chuẩn kép: Khác biệt giữa Israel và Nga" gây chú ý.

Trụ sở IOC ở thành phố Lausanne, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Bài báo chỉ ra rằng IOC từng trừng phạt Nga và Belarus vì mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng không có động thái tương tự với Israel dù nước này làm điều tương tự với Palestine. "Giờ đây, chính Indonesia lại là bên bị phạt, trong khi Israel vẫn được coi là nạn nhân", bài viết có đoạn.

Theo tờ báo này, Israel đang được IOC "hợp thức hóa" dù quốc tế lên án cuộc tấn công ở Gaza. Trong khi đó, các VĐV Nga và Belarus vẫn không được phép thi đấu với quốc kỳ ở Olympic 2024, thậm chí bị loại khỏi Olympic Mùa đông 2026 ngay cả với tư cách trung lập.

IOC không có hành động nào tương tự với các VĐV Israel. Khi Indonesia từ chối cấp visa cho 6 VĐV Israel dự giải thể dục dụng cụ thế giới 2025 đang diễn ra ở nước này, họ bị IOC trừng phạt. Indonesia sẽ không thể đàm phán về việc đăng cai Olympic, Olympic Trẻ hay các sự kiện liên quan. "Hành động này đã tước đi quyền thi đấu hòa bình của các vận động viên", IOC viết trong thông cáo hôm 22/10.

IOC còn đề nghị các liên đoàn thể thao quốc tế như FIFA tránh tổ chức giải đấu hay hội nghị tại Indonesia cho đến khi chính phủ nước này đưa ra cam kết bằng văn bản cho phép tất cả VĐV nhập cảnh. Tổ chức này còn cho rằng Hiến chương Olympic có nguyên tắc không phân biệt đối xử và trung lập chính trị.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Erick Thohir khẳng định quyết định hủy visa là "hoàn toàn có cơ sở pháp lý". Ông viện dẫn Hiến pháp 1945 và quy định về an ninh, trật tự công cộng, cho rằng chính phủ Indonesia có nghĩa vụ bảo vệ trật tự quốc tế và sự an toàn trong nước. "Bước đi này phù hợp với luật pháp và vì lợi ích an ninh quốc gia. Chúng tôi tôn trọng Olympic, nhưng tôn trọng trật tự và hòa bình thế giới cũng là nghĩa vụ", Thohir nói tại Jakarta hôm 23/10.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir. Ảnh: Kompas

Ông thừa nhận việc này kéo theo hậu quả từ IOC. Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh chính phủ vẫn tiếp tục đầu tư cho thể thao quốc gia, củng cố 17 môn thể thao trọng điểm và xây dựng trung tâm huấn luyện đội tuyển quốc gia. "Chúng tôi vẫn muốn thể thao Indonesia trở thành biểu tượng cho sức mạnh và phẩm giá dân tộc trên trường quốc tế", ông nói thêm.

Quyết định của IOC gây tranh cãi trên mạng xã hội Indonesia. Hàng nghìn người dùng X (Twitter) cho rằng tổ chức này đang thể hiện "tiêu chuẩn kép".

Báo Detik dẫn lời một tài khoản: "IOC cũng đang phân biệt đối xử. Họ cấm Nga và Belarus dự Olympic Mùa đông 2026, nhưng lại bênh Israel khi Indonesia phản đối kẻ xâm lược. Đó mới là đạo đức giả. Lập trường của Indonesia như vậy là đúng. Đừng nhượng bộ".

Nhiều người còn cho rằng Indonesia không cần đăng cai Olympic, và án phạt của IOC không ảnh hưởng nhiều. "Tổ chức tốn kém, dễ dẫn đến tham nhũng. Cứ để tiền đó đào tạo VĐV và thi đấu quốc tế", một tài khoản viết.

Trái với IOC, Liên đoàn Thể dục dụng cụ Thế giới (FIG) tỏ ra ôn hòa hơn. Chủ tịch FIG Morinari Watanabe cho biết ông không thể đổ lỗi cho Indonesia, bởi việc từ chối đoàn Israel không xuất phát từ động cơ chính trị.

"Chúng tôi hiểu đây là vấn đề an ninh. Chính phủ Indonesia lo ngại phản ứng tiêu cực của công chúng, và muốn đảm bảo an toàn cho các đoàn", Watanabe nói. "FIG tôn trọng quyết định của nước chủ nhà".

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận quyết định này khiến VĐV Israel bị thiệt thòi và đặt ra thách thức lớn trong việc bảo vệ quyền thi đấu của mọi quốc gia.

Indonesia có cộng đồng Hồi giáo đông dân nhất thế giới, với gần 250 triệu người. Từ lâu, họ không có quan hệ ngoại giao với Israel, và luôn ủng hộ Palestine.

Hoàng An (theo CNN Indonesia, Detik, Antara)