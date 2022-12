Báo Hong Kong gợi ý du khách tới Hội An

Tờ SCMP cho rằng Hội An đang ít khách nước ngoài, là thời điểm thích hợp để ghé thăm trước khi nơi này đông đúc trở lại.

Hội An nằm bên bờ sông Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam. Phần lớn nét quyến rũ của khu phố cổ là sự kết hợp giữa các nền văn hóa, kiến trúc địa phương kết hợp với Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp. Trong khi các thành phố và thị trấn khác của Việt Nam không thể bảo tồn, lưu giữ được những nét cổ xưa, Hội An là một trong số ít nơi làm được. Có thể gọi Hội An là "nơi gặp gỡ yên bình", vì còn lưu giữ được những dấu tích xưa.

Việt Nam mở lại biên giới vào tháng 3, đón 3,5 triệu lượt khách ngoại trong năm 2022. Theo đánh giá từ SCMP, hiện lượng khách vẫn còn nhỏ giọt nhưng sẽ sớm đông đúc trở lại khi người Trung Quốc có thể đi nước ngoài trong năm 2023. "Bây giờ là thời điểm rất tốt để thăm Hội An", Julian nói.

Hoa quả bày bán ở chợ địa phương. Ảnh: SCMP

Chợ địa phương ở Hội An, theo miêu tả từ phóng viên người Anh, Julian Ryall, chuyên viết mảng du lịch cho SCMP, là một bản giao hưởng của âm thanh, màu sắc và mùi vị. Tiếng còi xe vang lên liên tục, những người phụ nữ lớn tuổi ngồi xổm bên cạnh các quầy hàng chất đầy trái cây, rau củ, tiếng chảo mỡ xèo xèo. Với Julian, đó là "một cuộc tấn công vào các giác quan". Nhưng với Việt Nguyễn, một người dân địa phương, mọi thứ bình yên hơn. Mấy năm trước, tầm này chợ đã chật kín khách quốc tế, giờ chủ yếu là người dân. Việt nói, Hội An cần khách du lịch quay lại, vì nhiều người cần việc và phục hồi kinh tế.

Việt kiếm sống bằng nghề hướng dẫn viên du lịch. Địa bàn hoạt động của anh chủ yếu tại phố cổ Hội An - khu vực được UNECSO công nhận là di sản thế giới năm 1999. Trong khi Việt mong nhiều khách du lịch đến đây hơn nữa, Julian cho rằng, Việt một mặt mong khách đến Hội An nhiều hơn, nhưng cũng mừng vì thời gian đại dịch đã khiến Hội An được "nghỉ ngơi".

Hội An trở thành điểm dừng chân quan trọng cho việc buôn bán gia vị từ thế kỷ thứ 7 đến 10. Kiến trúc sư, nhà bảo tồn người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski, đến Hội An đầu những năm 1990 và ông có công lớn trong việc quảng bá hình ảnh của thành phố ra thế giới.

Tại khu vực dành cho người đi bộ quanh khu phố cổ, có hơn 1.100 tòa nhà có lối kiến trúc của các thời kỳ khác nhau. Nhiều ngôi nhà giờ là tiệm cà phê, quán ăn phục vụ du khách. Tranh và đồ sơn mài được bày bán mọi nơi. Những người bán hàng rong thì thu hút khách nhí với các món đồ chơi.

Những chiếc thuyền chở khách ngắm sông và thả đèn hoa đăng ở khu phố cổ. Ảnh: SCMP

Khu phố cổ có những con đường hẹp, dẫn xuống sông Thu Bồn và một nhánh sông hẹp bắc qua cầu Nhật Bản - thắng cảnh hầu hết du khách đều ghé. Cây cầu có từ những năm 1590, khi cộng đồng người Nhật ở Hội An muốn kết nối thuận tiện hơn với khu vực có đông người Hoa sinh sống ở bờ bên kia. Cầu có mái che, chiếu sáng bằng đèn lồng, với các tác phẩm chạm khắc bằng gỗ.

Cách cầu Nhật Bản không xa là nhà cổ Tấn Ký, do một thương nhân người Việt xây cách đây hai thế kỷ, trải qua bảy thế hệ trong gia đình quản lý. Nội thất ảnh hưởng từ văn hóa Nhật Bản và Trung Quốc, từ dầm mái cho đến các tấm khảm xà cừ. Bên ngoài là khoảng sân với ban công chứa đầy các bức bích họa.

Một điểm nổi bật nữa trong khu phố cổ là nhà thờ của gia tộc họ Trần, được xây dựng vào những năm 1700. Đây là một trong những tòa nhà cổ nhất Hội An.

Từ chiều đến tối, khu vực ven sông Thu Bồn được thắp sáng bằng đèn lồng. Trên sông là những con thuyền chở du khách ngắm sông về đêm và thả hoa đăng. Trên tầng thượng của các nhà hàng, quán bar trong khu vực là nơi các vị khách hòa mình vào bầu không khí và những làn gió mát buổi tối, nhâm nhi đồ uống.

"Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học, cũng như làm nhiều thứ để cải thiện cơ sở vật chất, hạ tầng trong thành phố để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho du khách", Phạm Văn Dũng, Tổng giám đốc một khu nghỉ dưỡng ở Hội An, cho biết.

"Tôi tin điều tồi tệ nhất đã ở phía sau. Những người trước đây còn lưỡng lự, giờ rất muốn đi du lịch trở lại và Hội An sẵn sàng chào đón họ", ông Dũng nói.

Anh Minh (Theo SCMP)