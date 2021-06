Báo Hong Kong Apple Daily đóng cửa

Apple Daily, tờ báo hoạt động 26 năm ở Hong Kong, thông báo đóng cửa sau khi tổng biên tập bị bắt vì cáo buộc thông đồng với nước ngoài.

"Do tình cảnh đang diễn ra trên khắp Hong Kong hiện nay, Apple Daily dạng bản in sẽ xuất bản ấn bản cuối cùng muộn nhất vào thứ 7, ngày 26/6, và phiên bản điện tử sẽ không còn truy cập được từ sau 23h59 cùng ngày", Next Digital, công ty mẹ của Apple Daily, cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn hôm nay.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, Apple Daily thông báo trên trang web rằng tờ báo sẽ ngừng hoạt động từ nửa đêm nay và ngày mai 24/6 sẽ là ngày xuất bản cuối cùng. Trang web của Apple Daily sẽ ngừng cập nhật từ nửa đêm nay.

Động thái diễn ra sau khi tổng biên tập cùng 4 giám đốc của tờ Apple Daily bị bắt vì nghi ngờ "âm mưu cấu kết với lực lượng nước ngoài" theo luật an ninh quốc gia Trung Quốc. Tài sản của ba công ty gồm Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited và Apple Daily Internet Limited, trị giá 18 triệu HKD (khoảng 2,32 triệu USD) đã bị đóng băng.

Cảnh sát Hong Kong áp giải tổng biên tập Apple Daily Ryan Law Wai-kwong (thứ ba từ trái sang) ngày 17/6. Ảnh: AP.

Cảnh sát Hong Kong dẫn hơn 30 bài báo của Apple Daily làm bằng chứng cho cáo buộc. Các bài viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung, được báo mạng và báo giấy Apple Daily đăng, kêu gọi các quốc gia khác áp đặt biện pháp trừng phạt nhằm vào Trung Quốc và đặc khu hành chính Hong Kong.

"Các bài viết được Apple Daily xuất bản bị cáo buộc cấu thành hành vi phạm tội theo luật an ninh quốc gia", một nguồn tin cảnh sát Hong Kong cho biết. Trong thông cáo, cảnh sát Hong Kong cho biết luật an ninh quốc gia quy định quyền khám xét và thu giữ tài liệu báo chí nhằm thu thập bằng chứng về hành vi bị nghi phạm pháp.

Apple Daily sau đó phát hành 500.000 ấn phẩm, tăng nhiều lần so với 80.000 bản một ngày trước đó, và nhiều sạp báo nhanh chóng cháy hàng. Một số cư dân Hong Kong cho biết đã mua nhiều ấn phẩm của Apple Daily để ủng hộ tờ báo.

Apple Daily do trùm truyền thông Jimmy Lai thành lập từ tháng 6/1995, gồm báo giấy tiếng Trung cùng báo mạng tiếng Trung và tiếng Anh. Apple Daily trung bình mỗi ngày phát hành khoảng 91.000 tờ báo giấy và có khoảng 30 triệu lượt truy cập báo mạng.

Cảnh sát Hong Kong hồi tháng 8/2020 bắt Jimmy Lai Chee-ying, người sáng lập công ty truyền thông Next Digital, cùng 9 người khác vì nghi ngờ lừa đảo hoặc vi phạm luật an ninh quốc gia. Trong số 9 người này có hai con trai của Jimmy Lai.

Một cuộc khảo sát của Reuters hồi tháng 1/2019 cho biết báo mạng và báo giấy của Apple Daily đứng thứ hai về lượt truy cập lẫn tiêu thụ tại Hong Kong, song đứng thứ 13 về độ tin cậy trong 15 tờ báo được khảo sát tại đặc khu hành chính.

Tòa án Hong Kong hồi tháng 4 kết tội Jimmy Lai "tổ chức và tham gia biểu tình trái phép" năm 2019. Trùm truyền thông Jimmy Lai ngày 16/4 bị tuyên 14 tháng tù vì "tổ chức tụ họp trái phép" và lĩnh thêm 14 tháng tù khác trong phiên xử hôm 28/5.

Giới chức Hong Kong hồi tháng 5 phong tỏa toàn bộ tài sản của Jimmy Lai, bao gồm tất cả cổ phần tại Next Digital cùng tài sản và tài khoản của ba công ty do ông sở hữu.

Huyền Lê (Theo AFP)