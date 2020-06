Báo hoa mai dùng khỉ non làm mồi nhử

BotswanaCon báo kiên nhẫn chờ đợi phía sau khỉ non để rình bắt khỉ trưởng thành tới giải cứu nhưng kế hoạch của nó không thành công.

Báo hoa mai canh chừng phía sau khỉ non. Ảnh: Thomas Retterath.

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã người Đức Thomas Retterath chia sẻ loạt ảnh chụp con mèo lớn đùa giỡn với khỉ vervet non nhằm kích động những con khỉ trưởng thành giải cứu đồng loại ở vùng châu thổ sông Okavango tại Botswana. Retterath giải thích con báo không lập tức giết chết khỉ non ngay sau khi bắt được nó vì mục đích này.

Báo hoa mai nhiều lần để khỉ non chạy một quãng rồi bắt lại, tương tự mèo vờn chuột. Theo National Geographic, trước đây các nhà nghiên cứu nhiều lần quan sát báo hoa mai chơi với con mồi sống, sau đó giết chết.

"Con báo cẩn thận ngoạm khỉ non để mồi nhử không bị thương. Nó giữ khỉ non trong miệng như thể đang mang con của chính mình. Ý đồ của nó là khiến một trong những con khỉ trưởng thành bất cẩn lao tới cứu khỉ non", Retterath nói.

Tuy nhiên, không có con khỉ trưởng thành nào xuất hiện trong suốt 30 phút Retterath và những khách tham quan khác có mặt ở đó. Con báo vẫn chưa giết chết khỉ non khi họ rời đi.

Báo hoa mai (Panthera pardus) là một trong 4 loài mèo lớn thuộc chi Panthera sống ở châu Phi và châu Á.Chúng dài từ 1 đến gần 2 mét, nặng 30 - 90 kg. Con cái thường nhỏ bằng khoảng 2/3 con đực. Tuy kích thước nhỏ hơn các loại mèo lớn khác, báo hoa mai là kẻ săn mồi đáng gờm trong tự nhiên.

An Khang (Theo NDTV)