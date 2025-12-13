Từ ngày có con, tôi nhẹ lòng hơn khi nghĩ tới người cha không tuyệt vời

Chăm con quá khổ cực, tôi lại thấy hình bóng người cha mình trong đó.

Xem tâm sự của bạn Ngọc Hà, tôi lại thấy hình bóng của mình trong đó. Tôi là nam, cũng 40 tuổi và có hai con. Tôi cũng có khoảng cách khá lớn với cha mình vì tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình nông thôn. Cha tôi không nát rượu nhưng không phải người tuyệt vời. Những lúc say xỉn, ông chửi mẹ đánh con khiến tôi không thể nào quên được.

Và rồi những câu từ nặng nề ông đã gieo sâu nặng trong tâm trí tôi khiến tôi không thể quên và mất dần tình thương yêu dành cho ông. Hình bóng người mẹ luôn cao cả và vĩ đại trong tôi.

Nhưng từ ngày có con, chăm sóc con cái, lòng tôi lại nhẹ hơn một chút. Chăm con quá khổ cực, tôi lại thấy hình bóng người cha mình trong đó. 40 năm trước, chắc ông đã khổ cực vì tôi.

Nếu 40 năm sau, con tôi lạnh nhạt với tôi như vậy thì sao. Tâm trí nặng thắt và tôi buộc lòng phải thay đổi. Đấng sinh thành là phạm trù quá rộng lớn, âu cũng là người đã mang lại hình hài cho chúng ta.

Thành Trung