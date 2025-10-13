Bảo hiểm VietinBank được xếp hạng tín nhiệm A+

Bảo hiểm VietinBank được VIS Rating (Công ty cổ phần xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam được thành lập bởi Moody’s) đánh giá tín nhiệm ở mức A+ với triển vọng "ổn định".

Đây là lần đầu Bảo hiểm VietinBank (VBI) được VIS Rating đánh giá tín nhiệm. Theo VIS, mức xếp hạng A+ phản ánh năng lực tài chính độc lập ở mức "trên trung bình", đồng thời cho thấy vị thế thị trường của công ty đang tăng trưởng nhanh, chất lượng tài sản tốt và khả năng sinh lời ổn định. Tổ chức này nhận định, các yếu tố trên được củng cố nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả cùng nguồn vốn và quỹ dự phòng được duy trì ở mức an toàn.

Khách hàng có thể thực hiện khai báo bồi thường các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, xe, tài sản... trên ứng dụng MyVBI. Ảnh: VBI

Đồng thời, VIS cho biết chiến lược số hóa của VBI là yếu tố giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Cụ thể, từ năm 2016, VBI đã số hóa các khâu trọng yếu như bán hàng, giải quyết bồi thường và tích hợp nền tảng bán hàng với ứng dụng ngân hàng đối tác, giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn. Công ty bảo hiểm này cũng triển khai tính năng bồi thường tự động, giúp xử lý nhanh 70-80% yêu cầu có giá trị nhỏ, đồng thời ứng dụng nhận dạng ký tự quang học (OCR) và trí tuệ nhân tạo (Al) để đơn giản hóa quy trình bán hàng và tối ưu thời gian xử lý bồi thường.

Khả năng sinh lời của VBI được VIS xếp hạng "Mạnh" nhờ nguồn thu bảo hiểm cốt lõi vững chắc, tăng trưởng nhanh và chiến lược đầu tư thận trọng. Giai đoạn 2022-2024, tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROC) bình quân đạt 9,2%, thấp hơn mức trung bình ngành (10,5%). Tuy nhiên, ROC của công ty ổn định hơn so với các công ty cùng nhóm, thể hiện qua tỷ lệ Sharpe ROC bình quân 3 năm đạt 933%, cao hơn mức trung bình ngành 560%.

Bên cạnh đó, rủi ro tái bảo hiểm cũng được kiểm soát chặt chẽ thông qua việc duy trì hợp tác với các nhà tái bảo hiểm uy tín như Swiss Re Ltd., Westfield...

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc được xếp hạng A+ là sự ghi nhận năng lực tài chính, quản trị rủi ro, đồng thời khẳng định cam kết của VBI trong việc trở thành điểm tựa tài chính vững chắc cho mọi khách hàng, góp phần vào sự phát triển minh bạch, bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Bảo hiểm VietinBank (VBI) được vinh danh trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2024, tăng 81 bậc so với năm 2023. Ảnh: VBI

VBI là thành viên của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), hoạt động từ năm 2008. Ngoài kênh phân phối qua mạng lưới chi nhánh rộng khắp, doanh nghiệp còn mở rộng hợp tác với nhiều tổ chức tài chính và xây dựng đội ngũ hơn 7.000 đại lý. Giai đoạn 2020-2024, doanh thu phí bảo hiểm gốc của VBI đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 19% một năm, cao gấp đôi mức trung bình ngành. Sáu tháng đầu năm 2025, công ty tiếp tục tăng trưởng hai con số với doanh thu hơn 2.200 tỷ đồng, xếp thứ 7 trong nhóm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Minh Ngọc