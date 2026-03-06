Bảo hiểm trong chiến lược tích lũy tài sản của giới nhà giàu

Nhiều gia đình thượng lưu tại châu Á đang tăng tỷ lệ phân bổ vào bảo hiểm như công cụ bảo toàn tài sản, duy trì dòng tiền ổn định trong dài hạn.

Thông tin nêu trong báo cáo công bố cuối năm 2025 của Viện nghiên cứu Hurun (Trung Quốc). Báo cáo cho biết trong năm 2026, người giàu tại Trung Quốc sẽ tăng phân bổ vào bảo hiểm, vàng và tài sản ở nước ngoài. Bảo hiểm đứng đầu trong danh sách các loại tài sản mà nhóm này dự định mở rộng đầu tư, với tỷ lệ 47%. Tiếp theo là vàng (42%) và cổ phiếu (34%).

Điều này làm rõ hơn về vai trò dần mở rộng của bảo hiểm nhân thọ, từ mục đích bảo vệ tài chính trước các rủi ro, dần trở thành một phần trong chiến lược kiến tạo và quản lý tài sản trong dài hạn. Xu hướng này cũng cho thấy cách nhiều gia đình thượng lưu Trung Quốc tìm kiếm các công cụ có khả năng duy trì giá trị tài sản ổn định qua nhiều thế hệ.

Động thái tương tự diễn ra ở Singapore. Mới đây, Manulife vừa lập kỷ lục mới trên thị trường khi phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 300 triệu USD của hãng tại Singapore. Thương vụ này vượt qua kỷ lục 250 triệu USD tại Hong Kong (Trung Quốc) năm 2024.

Ngoài quy mô đáng chú ý, giao dịch còn cho thấy xu hướng nhu cầu mới của các gia đình giàu có châu Á. Theo Manulife Singapore, hợp đồng này thể hiện nhu cầu ngày càng lớn của giới thượng lưu đối với các giải pháp bảo toàn và cấu trúc tài sản. Trong 12 tháng qua, hãng này đã phát hành 25 hợp đồng cá nhân, mỗi hợp đồng trị giá trên 50 triệu USD, thể hiện dòng giao dịch quy mô lớn mang tính bền vững.

Khách hàng tìm hiểu về các sản phẩm bảo hiểm. Ảnh: Pexel

Các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết nhu cầu đối với các hợp đồng giá trị cao đang gia tăng, thậm chí lên đến hàng triệu nhân dân tệ. Trong bối cảnh ngành bất động sản - kênh tích sản truyền thống của người châu Á đang suy giảm, khẩu vị đầu tư của người dùng bắt đầu thận trọng, nhiều người đã xem bảo hiểm là kênh đầu tư và tích sản ổn định trong dài hạn.

Theo các chuyên gia, những hợp đồng bảo hiểm quy mô lớn không chỉ mang ý nghĩa về giá trị tài chính. Chúng còn cho thấy giới siêu giàu đang thay đổi cách tiếp cận với quản lý tài chính và tài sản, đưa bảo hiểm vào cấu trúc dài hạn như cách sắp xếp, chuyển giao tài sản cho thế hệ sau.

Xu hướng này cũng bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, khi cấu trúc thu nhập của xã hội đang dần thay đổi. Theo nghiên cứu của World Data Lab (Anh), Việt Nam dự kiến có thêm khoảng 23,2 triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu vào năm 2030. Sự gia tăng này đã mở rộng nhóm khách hàng có nhu cầu cao hơn đối với các giải pháp tích sản và quản lý tài sản như bảo hiểm.

Dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới cho thấy tỷ lệ dân số thuộc tầng lớp trung lưu tại Việt Nam dự kiến tăng từ mức 13% lên mức 26% vào năm nay. Khi thu nhập tăng lên, nhiều gia đình bắt đầu quan tâm đến các công cụ bảo vệ và tích lũy tài sản dài hạn.

Một số chuyên gia nhận định, thị trường bảo hiểm Việt Nam sau giai đoạn tái cấu trúc năm 2023-2025 đang từng bước vận hành minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Điều này giúp nâng cao tiêu chuẩn tư vấn và quản trị, tạo điều kiện để người mua bảo hiểm tiếp cận sản phẩm với mức độ tin cậy cao hơn.

Với nhóm khách hàng thu nhập cao, sức hút của bảo hiểm nằm ở khả năng tạo dòng tiền tương đối ổn định, kể cả khi thị trường tài chính biến động. Dòng vốn được các công ty bảo hiểm và tổ chức tài chính quản lý chuyên nghiệp, giúp khách hàng vừa giữ được giá trị tài sản, vừa có thêm cơ hội tăng trưởng, trở thành một trong những lựa chọn trong kế hoạch tài chính dài hạn.

Hoàng Đan