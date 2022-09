Bảo hiểm tạm thời là gì?

Bảo hiểm tạm thời có hiệu lực từ lúc khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng đầy đủ các phí ban đầu đến khi công ty cấp giấy chứng nhận (hoặc từ chối), thường khoảng 21 ngày.

Bảo hiểm tạm thời có hiệu lực thường trong khoảng 21 ngày từ lúc hách hàng chấp nhận giao kết hợp đồng đóng phí bảo hiểm. Ảnh: Scripbox

Trong thời gian này, nếu người được bảo hiểm không may tử vong do tai nạn, công ty bảo hiểm sẽ chi trả một số tiền nhất định hoặc số tiền của sản phẩm bảo hiểm chính, tùy theo điều khoản. Đây chính là quyền lợi nổi bật của bảo hiểm tạm thời. Do đó, khi quyền lợi được chi trả, phí bảo hiểm đã đóng sẽ không được hoàn lại và ngược lại.

Một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ còn chi trả quyền lợi bảo hiểm tạm thời trong trường hợp khách hàng bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn hoặc chấn thương cơ quan nội tạng do tai nạn.

Bên cạnh đó, quyền lợi bảo hiểm tạm thời sẽ không được chi trả khi khách hàng tử vong do tự tử (kể cả tinh thần bình thường hay mất trí); sử dụng trái phép chất ma túy, chất kích thích; điều khiển các phương tiện giao thông với nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép.

Ngoài ra, khách hàng tham gia vào các hoạt động nguy hiểm như lặn có bình khí nén, nhảy cầu, leo núi; có các hành vi cố ý hoặc phạm tội của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm cũng thuộc phạm vi không được chi trả quyền lợi.

Trong thời hạn bảo hiểm tạm thời, khách hàng được quyền cân nhắc, đọc lại các quy tắc điều khoản quy định tại hợp đồng để được giải thích rõ thêm. Nếu khách hàng cảm thấy bất lợi hoặc không chấp nhận, có thể huỷ bỏ và được hoàn lại phí. Tuy nhiên, đối với những khách hàng phải kiểm tra sức khoẻ trước khi giao kết hợp đồng, số phí hoàn lại sẽ trừ đi chi phí khám sức khoẻ.

Thanh Thư