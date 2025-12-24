Bảo hiểm PVI vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD

Bảo hiểm PVI (PVI Insurance) đạt doanh thu 1 tỷ USD, tăng trưởng hơn 30% so với năm 2024, nhờ chiến lược quản trị dòng vốn hiệu quả và định hướng vào các ngành tiềm năng.

Đại diện công ty cho biết, sự tăng trưởng doanh thu phản ánh chiến lược phát triển bền vững được triển khai nhất quán trong nhiều năm. Từ khi thành lập năm 1996 đến nay, Bảo hiểm PVI cung cấp đa dạng các sản phẩm bảo hiểm cho các nhóm ngành: dầu khí, năng lượng, giao thông, công nghiệp nặng, hàng không, hạ tầng - logistics...

Đại diện Bảo hiểm PVI nhận giải hoàn thành xuất sắc kết quả kinh doanh năm 2025. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Song song với bảo hiểm gốc, hoạt động nhận - nhượng tái bảo hiểm, đặc biệt ở mảng quốc tế tiếp tục phát triển ấn tượng, thể hiện rõ năng lực quản trị rủi ro, năng lực tài chính và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước.

Vào tháng 9, Bảo hiểm PVI hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 3.900 tỷ đồng lên 4.320 tỷ đồng, tạo điều kiện đầu tư cho công nghệ, mở rộng thị trường và củng cố năng lực tài chính.

Ngoài hoạt động kinh doanh, đơn vị duy trì vai trò đối tác thu hộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoàn thành 100% kế hoạch phát triển người tham gia trong năm 2025. Kết quả này không chỉ thể hiện năng lực triển khai trên quy mô lớn, mà còn khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước, góp phần mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Tòa nhà trụ sở của doanh nghiệp. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Năm 2025, Bảo hiểm PVI giành hai giải thưởng lớn tại InsuranceAsia News Awards for Excellence 2025, gồm "General Insurer of the Year" (doanh nghiệp bảo hiểm của năm) và "Underwriting Initiative of the Year" (sáng kiến bảo hiểm của năm). Trước đó, đơn vị vào Top 3 "Công ty bảo hiểm phi nhân thọ của năm" tại Asia Insurance Industry Awards (AIIA) lần thứ 29.

Tháng 3 vừa qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính quốc tế AM Best đánh giá Bảo hiểm PVI ở mức A- (Xuất sắc) với triển vọng ổn định. Đây là mức xếp hạng cao nhất cho một doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam. Trước đó, Vietnam Report nhận định doanh nghiệp duy trì tỷ lệ sinh lời tốt thông qua cơ cấu doanh thu nghiệp vụ tối ưu, phát triển kênh phân phối mới và kiểm soát chi phí vận hành.

Thái Anh