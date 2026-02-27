Bảo hiểm PVI vượt kế hoạch thu hộ bảo hiểm xã hội

Hoạt động thu hộ bảo hiểm xã hội năm 2025 của Bảo hiểm PVI đạt 3.235 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu, góp phần tăng độ phủ an sinh xã hội và mạng lưới dịch vụ toàn quốc.

Năm 2025, Bảo hiểm PVI ghi nhận kết quả tích cực trong triển khai dịch vụ thu hộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua hệ thống đơn vị thành viên và mạng lưới cộng tác viên trên toàn quốc. Tổng phí thu hộ toàn hệ thống đạt 3.235 tỷ đồng, tương đương 101% kế hoạch năm (3.180 tỷ đồng).

Hoạt động bán chéo qua kênh hợp tác với Hội Nông dân tiếp tục ghi nhận tăng trưởng. Doanh thu đạt 50 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch (47 tỷ đồng), cho thấy hiệu quả phối hợp giữa doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, góp phần đưa chính sách an sinh đến gần người dân, nhất là tại khu vực nông thôn và nhóm lao động phi chính thức.

Lễ ra quân tuyên truyền vận động của Bảo hiểm PVI. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Song song, doanh nghiệp chú trọng mở rộng lực lượng đại lý. Trong năm, Bảo hiểm PVI phát triển thêm 318 đại lý thông qua kênh thu hộ bảo hiểm xã hội. Việc gia tăng mạng lưới giúp người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin, thực hiện nghĩa vụ và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm phi nhân thọ.

Không chỉ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, hoạt động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong năm 2025 còn thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp đặt yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật về phát triển người tham gia và thu hộ làm nền tảng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và tính minh bạch trong quản lý.

Thông qua phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp và các tổ chức liên quan, đơn vị góp phần đa dạng hóa kênh thu, ứng dụng công nghệ vào quản lý và đối soát, đồng thời nâng cao tính thuận tiện cho người tham gia. Các mô hình triển khai phù hợp định hướng mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu an sinh bền vững và bao trùm.

Bước sang giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp xác định thu hộ bảo hiểm xã hội là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững và bán lẻ. Mục tiêu đặt ra là đưa dịch vụ thu hộ chiếm khoảng 40-50% thị phần.

Để hiện thực hóa định hướng này, Bảo hiểm PVI sẽ tiếp tục chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng quản lý, phát triển mạng lưới cộng tác viên và đại lý theo hướng chuyên nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và hỗ trợ người tham gia, qua đó khẳng định cam kết đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội giai đoạn mới.

Anh Vũ