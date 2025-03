Bảo hiểm PVI tiếp tục được xếp hạng tín nhiệm mức xuất sắc

Bảo hiểm PVI được AM Best tái xếp hạng năng lực tài chính mức A-; năng lực tín dụng dài hạn của nhà phát hành mức a- và Tín nhiệm phạm vi quốc gia (NSR) là aaa.VN.

Các xếp hạng này đều là mức Xuất sắc, phản ánh sức mạnh tài chính của đơn vị thông qua kết quả hoạt động, hệ thống kinh doanh và quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM). Tổ chức AM Best cũng xét tới những ảnh hưởng tích cực từ việc xếp hạng của tập đoàn HDI (HDI V.a.G.), cổ đông lớn của PVI - công ty mẹ của Bảo hiểm PVI.

Năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI được hỗ trợ bởi mức vốn hóa điều chỉnh theo rủi ro thông qua tăng vốn điều lệ. Dựa trên mô hình đánh giá chỉ số an toàn vốn BCAR, AM Best dự kiến duy trì ở mức mạnh nhất trong trung hạn.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm PVI có tính linh hoạt tài chính tốt do HDI V.a.G. nắm giữ phần lớn cổ phần. AM Best đánh giá danh mục đầu tư của công ty có mức độ rủi ro trung bình, trong đó phần lớn phân bổ vào các khoản tiền gửi có kỳ hạn, còn lại đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, công ty liên kết, ủy thác đầu tư. Bảo hiểm PVI có tỷ lệ chi trả lợi nhuận cho công ty mẹ ở mức cao, tái bảo hiểm là thế mạnh để hỗ trợ hoạt động bảo hiểm tài sản, kỹ thuật và năng lượng.

Trụ sở PVI tại Hà Nội. Ảnh: PVI

AM Best cũng đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Bảo hiểm PVI khi tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình 5 năm đạt 17,1% (2020 - 2024). Năm 2024, dù bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, công ty vẫn đạt mức lợi nhuận khả quan với ROE đạt 14%. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm được kỳ vọng duy trì hiệu quả trong trung hạn từ cả mảng bảo hiểm công nghiệp, thường mại và bán lẻ. Thu nhập từ đầu tư tài chính, chủ yếu từ lãi tiền gửi và cổ tức, dự kiến là nguồn đóng góp quan trọng cho lợi nhuận chung của đơn vị.

Hệ thống hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm PVI ở mức ổn định. Công ty là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam tính theo doanh thu bảo hiểm gốc năm 2023 và tiếp tục gia tăng thị phần.

Bảo hiểm PVI phát triển ở lĩnh vực kinh doanh thương mại và công nghiệp, bao gồm: năng lượng, tài sản, kỹ thuật, hàng không và hàng hải nhờ sự ủng hộ từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất tại Việt Nam. HDI V.a.G. đã hỗ trợ công ty nâng cao năng lực kỹ thuật và chất lượng dịch vụ bảo hiểm, góp phần củng cố vị thế của công ty trong lĩnh vực bảo hiểm rủi ro công nghiệp trong khu vực.

Nhật Lệ