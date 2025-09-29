Bảo hiểm PVI tăng vốn điều lệ lên 4.320 tỷ đồng

Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance) vừa hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 3.900 tỷ đồng lên 4.320 tỷ đồng, củng cố vị thế dẫn dầu về quy mô vốn trong khối bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Đây là lần tăng vốn thứ 3 trong hai năm liên tiếp của Bảo hiểm PVI. Đại diện doanh nghiệp cho biết việc tăng vốn nằm trong lộ trình củng cố năng lực tài chính, nâng cao khả năng quản lý rủi ro và mở rộng quy mô hoạt động. Với mức vốn mới, công ty có thể gia tăng khả năng cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các dự án trọng điểm quốc gia, những hợp đồng có giá trị lớn và phức tạp, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế. Đây cũng là nền tảng để công ty phát triển sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ số và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Song song với năng lực tài chính, doanh nghiệp duy trì hệ thống quản trị minh bạch theo chuẩn quốc tế và phát triển đội ngũ gần 2.500 nhân sự trên toàn quốc. Điều này giúp công ty giữ vững đà tăng trưởng trong bối cảnh cạnh tranh, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và cổ đông.

Trụ sở Bảo hiểm PVI tại Hà Nội. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Trong 9 tháng năm 2025, Bảo hiểm PVI đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Doanh nghiệp ba năm liên tiếp được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính quốc tế AM Best đánh giá A- (Excellent), đồng thời giành trọn 3 giải thưởng tại Country Awards for Excellence 2025 của Tạp chí Insurance Asia News, gồm: Doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc nhất, Quản lý bồi thường xuất sắc nhất và Doanh nghiệp bảo hiểm số xuất sắc nhất. Đơn vị cũng nhiều năm liền giữ vị trí số 1 về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ, thường xuyên góp mặt trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam do Vietnam Report công bố.

Theo đại diện doanh nghiệp, những thành tựu quốc tế và trong nước là sự ghi nhận cho nỗ lực, chiến lược phát triển dài hạn của công ty, đồng thời củng cố niềm tin từ khách hàng, đối tác trong nước và khu vực châu Á, khẳng định vị thế của Bảo hiểm PVI tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Minh Ngọc