Bảo hiểm PVI nhận cú đúp giải thưởng tại InsuranceAsia News Awards

Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt đầu tiên được vinh danh liên tiếp ở hai hạng mục tại giải thưởng quốc tế InsuranceAsia News Awards for Excellence 2025.

InsuranceAsia News Awards for Excellence (IAN Awards 2025) là giải thưởng thường niên, vinh danh những tổ chức, doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm có đóng góp nổi bật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các đơn vị được xét chọn thông qua quy trình thẩm định chặt chẽ, dựa trên hồ sơ năng lực và những thành tựu nổi bật trong năm.

Bảo hiểm PVI nhận hai giải tại InsuranceAsia News Awards for Excellence 2025. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Bảo hiểm PVI đã vượt qua nhiều đề cử quốc tế nổi bật và chiến thắng tại hai hạng mục quan trọng sánh vai cùng những tên tuổi lớn trên thị trường Châu Á - Thái Bình Dương như: AIA Group, Zurich Insurance, Allianz General Insurance Company (Malaysia)... Trong đó, "General Insurance of the Year" là giải thưởng vinh danh doanh nghiệp sở hữu danh mục sản phẩm toàn diện, mạng lưới phân phối rộng và chất lượng bồi thường minh bạch, hiệu quả. Trong khi đó, giải "Underwriting Initiative of the Year" ghi nhận những sáng kiến thẩm định mang tính đổi mới, mở rộng giới hạn bảo hiểm truyền thống.

Đại diện Bảo hiểm PVI cho biết giải thưởng là sự ghi nhận từ thị trường quốc tế đối với năng lực thiết kế sản phẩm, định phí và triển khai các chương trình thẩm định phức tạp của doanh nghiệp.

"Thành công tại IAN Awards 2025 là kết quả của chiến lược nhiều năm chúng tôi theo đuổi, tập trung vào đổi mới sản phẩm, số hóa quy trình, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và hiệu quả khai thác, tái bảo hiểm theo chuẩn quốc tế", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Theo doanh nghiệp, sự ghi nhận từ IAN Awards góp phần mở rộng ảnh hưởng của Bảo hiểm PVI trên thị trường quốc tế, trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm PVI đặt mục tiêu tiếp tục chuẩn hóa hoạt động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm Việt Nam.

Minh Ngọc