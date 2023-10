Bảo hiểm PVI liên tiếp được xếp hạng uy tín trong năm 2023

Sức khỏe tài chính ổn định giúp Bảo hiểm PVI được xếp hạng tín nhiệm A- từ AM Best và nằm trong top 50 doanh nghiệp đạt lợi nhuận xuất sắc Việt Nam.

Cụ thể, Bảo hiểm PVI được nâng hạng năng lực tài chính từ hạng B++ (Tốt) lên hạng A- (Xuất sắc) từ AM Best. Các xếp hạng này cho thấy năng lực tài chính của doanh nghiệp được AM Best đánh giá hiệu quả hoạt động tốt, hệ thống quản trị rủi ro phù hợp.

Bảo hiểm PVI được đánh giá năng lực tài chính hạng A- (Xuất sắc) từ AM Best. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Theo báo cáo của Bảo hiểm PVI, khả năng sinh lợi từ kinh doanh bảo hiểm ổn định và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm là 17% (2017-2021), phí bảo hiểm cũng tăng 17% vào năm 2022. AM Best cho rằng, đơn vị này sẽ duy trì khả năng sinh lợi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm với tỷ lệ kết hợp ròng ở mức xấp xỉ 90% trong trung hạn. Lợi tức đầu tư chủ yếu từ lãi suất tiền gửi và cổ tức, đây vẫn là nguồn đóng góp thường xuyên vào tổng doanh thu của công ty.

Với mức xếp hạng này, Bảo hiểm PVI có thể nâng cao sức cạnh tranh lẫn khả năng khai thác nguồn khách hàng mới, đặc biệt là khách hàng quốc tế. Thực tế, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của doanh nghiệp cũng tăng 14% so với cùng kỳ do hiệu ứng tích cực từ việc được nâng hạng tín nhiệm lên A-.

Theo báo cáo tài chính quý III, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu Bảo hiểm PVI đạt 10.721 tỷ đồng, tăng trưởng 12,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 536,5 tỷ đồng, hoàn thành 128,6% kế hoạch 9 tháng

Trước đó, năm 2021 và 2022, tổng doanh thu của công ty lần lượt đạt 10.200 tỷ đồng và 12.765 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cũng ghi nhận mức hoàn thành vượt kế hoạch, cụ thể năm 2021 đạt 790 tỷ đồng, năm 2022 đạt 680 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2023, doanh thu bảo hiểm gốc của đơn vị này sẽ cán xa mốc 10.000 tỷ đồng. Cùng với sự tăng trưởng về mặt kinh doanh, sức khỏe tài chính của Bảo hiểm PVI cũng được duy trì với tỷ lệ biên khả năng thanh toán ở 161,9%.

Sức mạnh tài chính giúp doanh nghiệp này được Vietnam Report ghi nhận vào nhóm Top 50 Doanh nghiệp đạt lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam.

Vietnam Report ghi nhận Bảo hiểm PVI vào nhóm Top 50 Doanh nghiệp đạt lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam hồi tháng 10. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Hồi tháng 9, Bảo hiểm PVI cũng nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ có nơi làm việc tốt nhất; xếp hạng 54/500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam năm 2023; Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sáng tạo nhất 2023 do tạp chí International Finance Magazine (IFM) bình chọn; nằm danh sách giải thưởng "Insurance Asia Awards" của Insurance Asia News...

Trong 9 tháng đầu năm, Bảo hiểm PVI cũng triển khai ký kết thỏa thuận bảo hiểm với nhiều doanh nghiệp như Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB) của PVN; Bảo hiểm NH P&C (Hàn Quốc); ký kết hợp tác toàn diện với Bamboo...

Chủ tịch Hội đồng thành viên Dương Thanh Francois tiếp đón phái đoàn bang Lower Saãony (Đức) tại trụ sở. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Đại diện doanh nghiệp đánh giá, việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước giúp nhà bảo hiểm duy trì vị thế dẫn đầu thị trường, đảm bảo sự an toàn tối đa cho các khách hàng trong nước, đồng thời tìm kiếm cơ hội kích hoạt các dịch vụ quốc tế.

Thảo Vân