Bảo hiểm PVI kích hoạt kế hoạch phản ứng nhanh trước bão lớn

Bảo hiểm PVI kích hoạt quy trình bồi thường khẩn cấp do thiên tai cho các khách hàng bị thiệt hại vì cơn bão số 10 ngay khi bão chưa tan.

Cơn bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào Hà Tĩnh - Quảng Trị từ đêm 28/9 đã khiến hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, hoa màu ngập úng, giao thông bị chia cắt, hàng trăm xã phường rơi vào tình trạng cảnh báo lũ quét và sạt lở. Ảnh hưởng của bão cũng khiến hàng loạt địa phương, trong đó có Hà Nội lâm vào cảnh ngập lụt ngày 30/9-1/10.

Với kinh nghiệm xử lý các vụ tổn thất từ bão Yagi năm ngoái, Bảo hiểm PVI đã kích hoạt kế hoạch phản ứng nhanh ngay khi bão Bualoi còn ngoài khơi, huy động đội ngũ nhân sự chuyên trách, chuẩn bị các kịch bản hỗ trợ khách hàng trong vùng ảnh hưởng của bão. Quy trình bồi thường khẩn cấp do thiên tai được kích hoạt ngay, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ 30-40%, một số khâu giảm tới 80-90%.

Điểm nổi bật của quy trình bồi thường khẩn cấp gồm: phê duyệt nhanh dự toán khắc phục tổn thất khi có đủ căn cứ, hồ sơ; quyết định kịp thời việc tiêu hủy hàng hóa hư hỏng để tránh ô nhiễm môi trường; tạm ứng bồi thường nhanh chóng và điều chỉnh linh hoạt các hạng mục hồ sơ. Tổng đài hỗ trợ khách hàng và giám định viên Bảo hiểm PVI trực 24/24 giờ, tiếp nhận thông báo tổn thất, hướng dẫn chi tiết khách hàng trong tâm bão.

Ngay khi bão chưa tan, đội ngũ giám định viên của Bảo hiểm PVI đã vượt qua khó khăn, có mặt tại hiện trường, phối hợp các giám định độc lập, nhà thầu sửa chữa và các bên liên quan thăm hỏi khách hàng, giám định tổn thất, hướng dẫn thủ tục và thu thập hồ sơ ban đầu. Theo doanh nghiệp, sự hợp tác này giúp quá trình khắc phục thiệt hại cũng như xử lý bồi thường diễn ra nhanh chóng, minh bạch và chính xác.

Nghiệp vụ xe cơ giới: Hỗ trợ kịp thời trong ngập lụt

Tính đến sáng 3/10, Bảo hiểm PVI đã tiếp nhận 187 vụ tổn thất về xe cơ giới, ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 3,7 tỷ đồng, hầu hết do xe ô tô bị ngập nước trong quá trình di chuyển, dừng đỗ hoặc do bị các vật thể rơi vào.

Ôtô bị ngập nước trên đường phố Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn kỷ lục, tại nhiều địa phương tình trạng ngập úng sâu đã làm ngập rất nhiều xe, gây hỏng hóc lớn tới hệ thống điện và động cơ. Để hạn chế tối đa tổn thất, Bảo hiểm PVI đã bố trí đường dây nóng trực 24/7 đồng thời tăng cường số lượng giám định viên trực để có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hướng dẫn hỗ trợ khách hàng các phương án đề phòng, hạn chế tổn thất. Bảo hiểm PVI cũng phối hợp lực lượng cứu hộ đưa xe ra khỏi vùng ngập đến các đơn vị sửa chữa uy tín, đảm bảo chất lượng.

Cùng với việc hỗ trợ trực tiếp khách hàng tại nơi xe gặp sự cố, hệ thống hotline và phần mềm bồi thường trực tuyến của Bảo hiểm PVI cũng giúp khách hàng khai báo tổn thất nhanh chóng, theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ theo thời gian thực tế. Anh Đỗ Thế Thức, giám định viên Bảo hiểm PVI chia sẻ: "Chiếc xe là tài sản có giá trị cao, là phương tiện đi lại, kinh doanh cần thiết của mỗi gia đình, doanh nghiệp. Người dân đã tham gia bảo hiểm tức là đặt trọn niềm tin vào chúng tôi, vì vậy chúng tôi phải chạy đua với thời gian để bảo vệ giá trị tài sản ấy".

Nghiệp vụ tài sản - kỹ thuật: Ứng phó tổn thất đặc biệt lớn

Với nghiệp vụ tài sản - kỹ thuật, Bảo hiểm PVI hiện ghi nhận 150 tổn thất và dự kiến tiếp tục ghi nhận các hồ sơ phát sinh từ phía các nhà đồng bảo hiểm, bao gồm thiệt hại nhà xưởng, máy móc, hàng hóa và gián đoạn kinh doanh... với dự phòng bồi thường gần 850 tỷ đồng. Các vụ việc đã được giám định viên của Bảo hiểm PVI và giám định độc lập tiếp cận hiện trường, hướng dẫn các biện pháp đề phòng hạn chế thiệt hại phát sinh, đồng thời hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ phục vụ cho công tác giải quyết bồi thường tiếp theo.

Theo ghi nhận của PVI đến thời điểm hiện tại, tổn thất nặng nề nhất do bão số 10 là vụ sập hoàn toàn kho chứa than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 tại Hà Tĩnh. Vụ đổ sập gây thiệt hại ước tính trên 20 triệu USD, bao gồm tổn thất vật chất và gián đoạn kinh doanh.

Có mặt tại hiện trường ngay khi bão vừa tan, ông Lê Hải Phong - Phó trưởng ban Giải quyết khiếu nại Bảo hiểm PVI cho biết, kho chứa than này được xây dựng rất kiên cố nhưng vẫn bị sập gần như hoàn toàn, cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai. "Nhiệm vụ của chúng tôi là phối hợp với các bên liên quan, ghi nhận chi tiết hiện trạng để nhanh chóng đưa ra phương án tạm ứng, bồi thường, giúp khách hàng sớm ổn định sản xuất, kinh doanh".

Hiện Bảo hiểm PVI làm việc với Công ty giám định quốc tế Lloyd Warwick và các bên liên quan nhằm đẩy nhanh đánh giá thiệt hại, làm cơ sở xem xét tạm ứng ngay cho khách hàng có nguồn tài chính để phục hồi sản xuất.

Đội ngũ cán bộ của Bảo hiểm PVI triển khai đánh giá, xử lý thiệt hại sau bão Bualoi tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Kinh nghiệm từ xử lý bảo hiểm do bão Yagi

Là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, Bảo hiểm PVI là nhà bảo hiểm cho nhiều công trình trọng điểm quốc gia. Trước đây, Bảo hiểm PVI cũng xử lý bồi thường hàng loạt trường hợp sau bão Yagi.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, chỉ 10 ngày sau khi bão Yagi đi qua đã có khách hàng đầu tiên nhận tạm ứng bồi thường. Đến ngày thứ 45, 100% yêu cầu tạm ứng đã được giải ngân đầy đủ. Đến nay, sau đúng một năm, doanh nghiệp đã hoàn tất xử lý dứt điểm 80% số hồ sơ phát sinh với số tiền chi trả và tạm ứng gần 1.000 tỷ đồng. Theo thống kê của doanh nghiệp, một số vụ lớn đã được tạm ứng, chi trả dứt điểm phải kể đến như: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast: 119 tỷ đồng; Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam: 50 tỷ; Công ty VP giải pháp năng lượng Việt Nam - Singapore: 43,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Oshung Vina: 28,6 tỷ đồng; Khách sạn Wyndham Hạ Long: 12,5 tỷ đồng.

"Trong bối cảnh bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng, các doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ phát huy vai trò hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả tài chính mà còn góp phần ổn định sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội và tạo dựng niềm tin để cộng đồng sớm phục hồi sau thiên tai", đại diện Bảo hiểm PVI khẳng định.

Theo nhiều khách hàng, kinh nghiệm từ bão Yagi đã khẳng định năng lực ứng phó với các tổn thất do thiên tai gây ra trên quy mô lớn của Bảo hiểm PVI. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bản lĩnh đã giúp Bảo hiểm PVI khẳng định vai trò "lá chắn tài chính" cho người dân, doanh nghiệp trước biến đổi khôn lường của thiên tai.

Hoàng Anh